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Пассажиры автобуса приняли брошенные камни за выстрелы

Пассажиры автобуса приняли брошенные камни за выстрелы

Благовещенские полицейские выяснили, что 7 октября в маршрутный автобус в Благовещенске не стреляли, в него подростки бросали камни. От одного из них разбилось стекло задней двери маршрутного транспорта.

Инцидент произошел около 21:00 7 октября в микрорайоне. Пассажиры 36 маршрута услышали громкий хлопок и увидели разбитое стекло. Люди предположили, что кто-то стрелял в автобус. На место вызвали полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После осмотра места происшествия и опроса пассажиров, полицейские пришли к выводу, что стекло разбили камнем. Позже полицейские выяснили, что к происшествию причастны трое несовершеннолетних. В присутствии родителей с ними провели профилактические беседы. Решается вопрос о постановке подростков на учет и привлечении родителей к административной ответственности. Штраф по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» составляет от 100 до 5 000 рублей.

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#дети #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    7 минут назад

    Опять какой-то бабке, у которой мозги в тесте, то-то почудилось. А рядом молодуха, которая доконца не вылезла из одноклассников, ничего не поняла, но поддержала вопли.

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