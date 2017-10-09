Пассажиры автобуса приняли брошенные камни за выстрелы

Благовещенские полицейские выяснили, что 7 октября в маршрутный автобус в Благовещенске не стреляли, в него подростки бросали камни. От одного из них разбилось стекло задней двери маршрутного транспорта.

Инцидент произошел около 21:00 7 октября в микрорайоне. Пассажиры 36 маршрута услышали громкий хлопок и увидели разбитое стекло. Люди предположили, что кто-то стрелял в автобус. На место вызвали полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После осмотра места происшествия и опроса пассажиров, полицейские пришли к выводу, что стекло разбили камнем. Позже полицейские выяснили, что к происшествию причастны трое несовершеннолетних. В присутствии родителей с ними провели профилактические беседы. Решается вопрос о постановке подростков на учет и привлечении родителей к административной ответственности. Штраф по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» составляет от 100 до 5 000 рублей.