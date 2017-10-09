Двухлетней Софии Оськиной из Благовещенска нужны деньги на лечение в Москве
В Благовещенске собирают средства для двухлетней Софии Оськиной. Девочке срочно требуется транспортировка в Москву для лечения. Первичная сумма сбора – 100 тысяч рублей.
Маленькой благовещенке поставили диагноз – гемолитико-уремический синдром, острая почечная недостаточность, стероидрезистентный нефротический синдром при гломерулонефрите, нефрогенная анемия, постоянный перитонеальный диализ.
Ребенок с 1 июля 2017 года находится в нефрологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы. В настоящее время состояние Софии тяжелое, ребенок нуждается в срочном обследовании и лечении в Российской клинической детской больнице в Москве. Госпитализация назначена на 24 октября 2017 года.
Мама Софии Ирина Оськина объявила сбор средств на транспортировку дочери в Москву. Необходимо приобрести билеты на самолет до Москвы, также нужны средства на проживание матери в столице в течение всего времени лечения ребенка. Сколько продлится госпитализация, пока неизвестно.
Сейчас на первое время требуется сумма в размере 100 000 рублей. Потребуется ли больше средств, станет ясно после обследования ребенка и назначения лечения.
Все, кто может оказать помощь больной девочке, могут перевести средства по следующим реквизитам с комментарием к платежу «София»:
Получатель: Оськина Ирина Николаевна
Счет получателя: 40817810303000315211
Банк получателя: Отделение №8636 Сбербанка России г. Благовещенск
ИНН Банка получателя: 7707083893
БИК Банка получателя: 040813608
Корреспондентский счет: 30101810600000000608
Также можно перевести средства на карту Сбербанка: 5469 0300 1030 7809
Либо по номеру телефона: 8924-847-62-82. Получатель – мама Ирина Николаевна О.
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