Двухлетней Софии Оськиной из Благовещенска нужны деньги на лечение в Москве

В Благовещенске собирают средства для двухлетней Софии Оськиной. Девочке срочно требуется транспортировка в Москву для лечения. Первичная сумма сбора – 100 тысяч рублей.

Маленькой благовещенке поставили диагноз – гемолитико-уремический синдром, острая почечная недостаточность, стероидрезистентный нефротический синдром при гломерулонефрите, нефрогенная анемия, постоянный перитонеальный диализ.

Ребенок с 1 июля 2017 года находится в нефрологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы. В настоящее время состояние Софии тяжелое, ребенок нуждается в срочном обследовании и лечении в Российской клинической детской больнице в Москве. Госпитализация назначена на 24 октября 2017 года.

Мама Софии Ирина Оськина объявила сбор средств на транспортировку дочери в Москву. Необходимо приобрести билеты на самолет до Москвы, также нужны средства на проживание матери в столице в течение всего времени лечения ребенка. Сколько продлится госпитализация, пока неизвестно.

Сейчас на первое время требуется сумма в размере 100 000 рублей. Потребуется ли больше средств, станет ясно после обследования ребенка и назначения лечения.

Все, кто может оказать помощь больной девочке, могут перевести средства по следующим реквизитам с комментарием к платежу «София»:

Получатель: Оськина Ирина Николаевна

Счет получателя: 40817810303000315211

Банк получателя: Отделение №8636 Сбербанка России г. Благовещенск

ИНН Банка получателя: 7707083893

БИК Банка получателя: 040813608

Корреспондентский счет: 30101810600000000608

Также можно перевести средства на карту Сбербанка: 5469 0300 1030 7809

Либо по номеру телефона: 8924-847-62-82. Получатель – мама Ирина Николаевна О.