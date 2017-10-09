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9октября
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сегодня, 17:45 6

За год средняя зарплата амурчан выросла более чем на 3 %

За год средняя зарплата амурчан выросла более чем на 3 %
Фото: amurstat.gks.ru

В январе-августе 2017 года средняя зарплата в Амурской области составила 35 787,8 рубля. В сравнении с 2016 годом рост составил 3,2 %. За август 2017 года средний показатель по зарплате составил 36 190,3 рубля – на 3,7 % больше, чем в августе 2016-го, сообщает Амурстат.

Самая высокая средняя зарплата в 2017 году была в июне – 38,797,9 рубля.

В разных отраслях хозяйственной деятельности изменения зарплаты были разными. В сельском хозяйстве, торговле, образовании, здравоохранении, науке, культуре доходы выросли, а в финансовой, строительной, гостиничной и других сферах – снизились.

Самый высокий рост зарплаты – более 15 процентов – в торговле. Самое значительное снижение – более шести процентов – в строительной отрасли.

Самая высокая средняя зарплата – 53,198,8 рубля – у работников отрасли транспортировки и хранения. Самая низкая – 18 440 рублей – у работников общепита и гостиничного бизнеса.

Просмотров всего: 149

#экономика

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    1 час назад

    прекрасно!но цены быстреее.......

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    спасибо федералам-выручают

  • Храмовник

    Храмовник
    59 минут назад

    Знакомый транспортник и так хорошо получал

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    59 минут назад

    Все сюда, зарплаты князь повысил

  • paravis

    paravis
    21 минута назад

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 минута назад

    с*пасибо , за наше щасливое детство .

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