За год средняя зарплата амурчан выросла более чем на 3 %

Фото: amurstat.gks.ru

В январе-августе 2017 года средняя зарплата в Амурской области составила 35 787,8 рубля. В сравнении с 2016 годом рост составил 3,2 %. За август 2017 года средний показатель по зарплате составил 36 190,3 рубля – на 3,7 % больше, чем в августе 2016-го, сообщает Амурстат.

Самая высокая средняя зарплата в 2017 году была в июне – 38,797,9 рубля.

В разных отраслях хозяйственной деятельности изменения зарплаты были разными. В сельском хозяйстве, торговле, образовании, здравоохранении, науке, культуре доходы выросли, а в финансовой, строительной, гостиничной и других сферах – снизились.

Самый высокий рост зарплаты – более 15 процентов – в торговле. Самое значительное снижение – более шести процентов – в строительной отрасли.

Самая высокая средняя зарплата – 53,198,8 рубля – у работников отрасли транспортировки и хранения. Самая низкая – 18 440 рублей – у работников общепита и гостиничного бизнеса.