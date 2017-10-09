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В Благовещенске Honda Fit перевернулась на крышу (видео)

В Благовещенске Honda Fit перевернулась на крышу (видео)

В понедельник, 9 октября, в Благовещенске произошло ДТП на улице Воронкова. В районе гостиницы «Маяк» Honda Fit перевернулась на крышу. Кадры аварии появились в соцсетях.

На кадрах видно, как иномарка врезается в бордюр, переворачивается и приземляется на крышу. На помощь пришли проезжавшие мимо водители, один из них вытащил из машины мужчину. Был ли в автомобиле кто-то еще, неизвестно. Причины, по которым машина перевернулась, также пока неясны.

В амурской Госавтоинспекции сообщили, что информация о ДТП к ним не поступала. Это означает, что в аварии обошлось без пострадавших.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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