В Благовещенске Honda Fit перевернулась на крышу (видео)

В понедельник, 9 октября, в Благовещенске произошло ДТП на улице Воронкова. В районе гостиницы «Маяк» Honda Fit перевернулась на крышу. Кадры аварии появились в соцсетях.

На кадрах видно, как иномарка врезается в бордюр, переворачивается и приземляется на крышу. На помощь пришли проезжавшие мимо водители, один из них вытащил из машины мужчину. Был ли в автомобиле кто-то еще, неизвестно. Причины, по которым машина перевернулась, также пока неясны.

В амурской Госавтоинспекции сообщили, что информация о ДТП к ним не поступала. Это означает, что в аварии обошлось без пострадавших.