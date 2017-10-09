В Зее одним школьникам дарили портфели с канцелярией, а другим – пустые

Фото: fulledu.ru

Дети, в чьих школьных ранцах не оказалось фломастеров и альбомов, по словам родителей, расстроились и даже плакали от обиды. Сами мамы и папы считают, что нельзя допускать такую несправедливость и, если дарить подарки, то всем одинаковые.

Ситуацию прокомментировала старший методист центра по обслуживанию образовательных организаций города Зеи Елена Балясникова: «Это традиционное мероприятие, которое на месте организует отдел образования совместно с Зейской ГЭС. Портфели как помощь к школе выдаются детям, которые воспитываются в семьях, так скажем, нуждающихся. Списки таких детей поступают в отдел образования из школ, где знают каждую семью. Есть родители, которым сам ранец становится помощью, но канцтовары они закупить в силах. А есть другие, кому трудно найти средства даже на тетради. По этому принципу в этом году были отобраны 20 первоклассников, которым помогла Зейская ГЭС. Портфели от губернатора в Зее получили 86 детей».

В связи с обидами родителей Елена Балясникова заверила, что к следующей акции они обсудят с педагогами и специалистами отдела образования целесообразность разделения детей на тех, кому достанется укомплектованный портфель, и тех, кто получит пустой. Возможно, вручение будет организовано в другой форме.