Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:30 8

В Зее одним школьникам дарили портфели с канцелярией, а другим – пустые

В Зее одним школьникам дарили портфели с канцелярией, а другим – пустые
Фото: fulledu.ru

В Зее в рамках акции «Соберём детей в школу» школьникам подарили портфели. В зале одной группе детей раздавали пустые портфели от губернатора, другой группе – портфели, наполненные канцелярией от ГЭС. Об этом в редакцию «Зейского вестника» сообщили родители учеников.

Дети, в чьих школьных ранцах не оказалось фломастеров и альбомов, по словам родителей, расстроились и даже плакали от обиды. Сами мамы и папы считают, что нельзя допускать такую несправедливость и, если дарить подарки, то всем одинаковые.

Ситуацию прокомментировала старший методист центра по обслуживанию образовательных организаций города Зеи Елена Балясникова: «Это традиционное мероприятие, которое на месте организует отдел образования совместно с Зейской ГЭС. Портфели как помощь к школе выдаются детям, которые воспитываются в семьях, так скажем, нуждающихся. Списки таких детей поступают в отдел образования из школ, где знают каждую семью. Есть родители, которым сам ранец становится помощью, но канцтовары они закупить в силах. А есть другие, кому трудно найти средства даже на тетради. По этому принципу в этом году были отобраны 20 первоклассников, которым помогла Зейская ГЭС. Портфели от губернатора в Зее получили 86 детей».

В связи с обидами родителей Елена Балясникова заверила, что к следующей акции они обсудят с педагогами и специалистами отдела образования целесообразность разделения детей на тех, кому достанется укомплектованный портфель, и тех, кто получит пустой. Возможно, вручение будет организовано в другой форме.

Просмотров всего: 1055

#губернатор #дети #Зея #школа

распечатать

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • я-Птичка

    я-Птичка
    2 часа назад

    Вы че там опупели в Зее? В портфелях от губернатора у ВСЕХ детей есть и тетрадки и прочее. Эта акция проводится правительством и у всех детей есть канцелярия. Если е нет куда дели? И причем здесь Зейская ГЭС? хотели поощрить и дать кому то рюкзак? пожалуйста! Но тогда не нужно прикрываться портфелями от Губернатора, которые по все области имеют одинаковую начиненность и уж точно не выдают без канцелярии....Надо бы разобраться с этим методистом и отделом образования г. Зеи!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    "Портфель от губернатора" это он из своего кармана, смысле, делает?.. Уточните.

  • Братеев

    Братеев
    59 минут назад

    какой удар

    по имиджу губернатора

  • Генрих VI

    Генрих VI
    58 минут назад

    Детишек жалко. Они-то не понимают всех этих тонкостей.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    49 минут назад

    Генрих VI

    Детишек жалко. Они-то не понимают всех этих тонкостей.



    в том то и дело, хуже всего что специалисты отделов образования при муниципалитетах тоже, не редко, не собираются понимать тонкостей. Есть установка, значит есть исполнение, всякая инициатива отставлена.

  • Димон89

    Димон89
    29 минут назад

    Мда, вот это неловкая ситуация для Козлова...

  • Stat

    Stat
    18 минут назад

    Но.... в среднем все ученики оказались ... кто с альбомом, кто с фломастером... Нормальная российская действительность, мда...

  • Долгий

    Долгий
    1 минута назад

    А я думал даренному коню не смотрят в зубы, радуются тому что есть!

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Пассажиры автобуса приняли брошенные камни за выстрелы
Общество

Двухлетней Софии Оськиной из Благовещенска нужны деньги на лечение в Москве
Происшествия 5

Родителям подростков, заплевавших лифт, грозит штраф
Общество 2

В школе поселка Орлиный начали проверку после информации о поборах