Театральная студия «Этюд» отметила 7-летие

8октября 2010 года состоялось первое занятие театральной студии «Этюд», и этот день с тех пор считается днем рождения театра. Тогда в «Этюд» пришли всего 8 детей. Сейчас тут занимаются 35 артистов. Двое выпускников студии решили связать свою жизнь с театром и учатся специальностям актрисы и режиссера.

Студийцы не раз становились лауреатами различных театральных конкурсов, выезжали со спектаклями в Санкт-Петербург, Крым, Тулу. Трижды выигрывали муниципальные гранты на постановки. В этом году «Этюд» стал обладателем гран-при на городском театральном фестивале со спектаклем «13 звезда». И с этой же постановкой ребята вскоре отправятся на Всероссийский театральный фестиваль, который пройдет с 23 по 26 октября в Комсомольске-на-Амуре.

«Мы решили попробовать свои силы на всероссийском фестивале. Там, конечно, совсем другая сцена, очень большой зал – больше, чем наш драматический театр. И из нашего камерного зала сразу нас туда бросают, мы к этому готовимся, репетируем, тренируемся и надеемся, что у нас там тоже все получится и нас заметят», – поделилась режиссер театральной студии «Этюд» ГДК Екатерина Набока.