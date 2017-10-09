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9октября
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сегодня, 16:07 5

Родителям подростков, заплевавших лифт, грозит штраф

Родителям подростков, заплевавших лифт, грозит штраф

Благовещенские полицейские нашли трех подростков, которые заплевали панель с кнопками в лифте жилого дома. Акт вандализма зафиксировала камера видеонаблюдения. Всем нарушителям – по 15 лет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», происшествие случилось в понедельник, 2 октября, в жилом доме по адресу: Игнатьевское шоссе, 14/13. Трое подростков находились в кабине лифта и по очереди плевали на кнопки.

Жителям дома, которые получили видео с камер наблюдения, эти подростки были незнакомы. После публикации видео на сайте Амур.инфо в полиции Благовещенска провели проверку.

В итоге всех троих нарушителей удалось найти. Ими оказались 15-летние подростки. Полицейские составили административный материал по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. Поскольку нарушители – несовершеннолетние, они не могут нести ответственность. Материалы направили в административную комиссию – за проступок детей могут оштрафовать их родителей. Размер штрафа по этой статье может составлять от 100 рублей до 5 000 рублей.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    2 часа назад

    скоты (((( помыли бы за собой

  • Трытата

    Трытата
    2 часа назад

    Жителям дома, которые получили видео с камер наблюдения, эти подростки были незнакомы...ржу, капец. Сразу от детей своих "отказались" )))

  • Brabusяга

    Brabusяга
    2 часа назад

    Ихними же харями и протереть нужно было, уроды

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    У нас за всё штраф - это же пополнение бюджета. А гораздо поучительней было бы заставить подростков вымыть лифт до блеска. Думаю, что это отбило бы охоту что - то портить, и семейный бюджет не пострадал бы, и получили бы не хило от своих родителей.

  • Рамзай

    Рамзай
    36 минут назад

    От каких родителей получили бы? Родители сами такие же. Они учителькам морды бьют, если она жалуется на ребенка... Дожили...

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