Родителям подростков, заплевавших лифт, грозит штраф

Благовещенские полицейские нашли трех подростков, которые заплевали панель с кнопками в лифте жилого дома. Акт вандализма зафиксировала камера видеонаблюдения. Всем нарушителям – по 15 лет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», происшествие случилось в понедельник, 2 октября, в жилом доме по адресу: Игнатьевское шоссе, 14/13. Трое подростков находились в кабине лифта и по очереди плевали на кнопки.

Жителям дома, которые получили видео с камер наблюдения, эти подростки были незнакомы. После публикации видео на сайте Амур.инфо в полиции Благовещенска провели проверку.

В итоге всех троих нарушителей удалось найти. Ими оказались 15-летние подростки. Полицейские составили административный материал по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. Поскольку нарушители – несовершеннолетние, они не могут нести ответственность. Материалы направили в административную комиссию – за проступок детей могут оштрафовать их родителей. Размер штрафа по этой статье может составлять от 100 рублей до 5 000 рублей.