Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:57 2

В Чигирях на месте старой администрации хотят построить зону отдыха

В Чигирях на месте старой администрации хотят построить зону отдыха

В селе Чигири Благовещенского района планируют построить парк с активными зонами отдыха и местом для спокойного времяпрепровождения. Парк появится на месте, где раньше находились администрация сельсовета и пара жилых домов. Площадь этой территории – больше 80 соток.

После того как старое здание администрации, а также аварийные двухквартирные жилые дома снесли, администрация начала строить планы на освободившуюся территорию. В итоге возникла задумка создать место отдыха. Чтобы мечты воплотить в реальность, местные власти решили поучаствовать в областном проекте «Инициативное бюджетирование».

«У нас нашелся спонсор, который заказал проект этого парка у благовещенских специалистов. И теперь мы участвуем в программе "Инициативное бюджетирование". По Благовещенскому району в программу взяли два пилотных проекта – Чигири и Усть-Ивановку. Суть программы в том, что правительство региона нам выделяет средства, а это около миллиона рублей, но при этом не менее трех процентов стоимости всего объекта должны софинансировать сами люди, жители села. Они должны выбрать наиболее важный объект и решить, что они будут софинансировать и на какую сумму. Мы проводили собрания среди людей и анкетирование. В итоге определились, что это будет парк. Сумма, которую жители вложат, – около 30 тысяч рублей, это от 100 до 300 рублей с семьи», – рассказала глава Чигиринского сельсовета Любовь Андреева.

В парке планируется построить детскую зону с горками и качелями, спортивную площадку, площадку для культурных мероприятий, также там будут зоны с лавочками, деревьями, цветниками, беседками для тихого отдыха.

Конкурс проектов по программе «Инициативное бюджетирование» состоится в феврале 2018 года. Затем начнется определение подрядчика и строительство, за ходом которого будет следить инициативная группа.

«Я думаю, мы выиграем, поскольку это пилотный проект, там еще нет очереди такой, мы первые. И тогда в течение 2018 года мы должны реализовать этот проект. Его общая стоимость около 2 миллионов рублей – миллион выделяет правительство, около 200 тысяч – администрация сельсовета, 30 тысяч – жители Чигирей, и остальные средства выделят спонсоры», – добавила Любовь Витальевна.

Просмотров всего: 435

#жизнь #отдых #строительство

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Амура_2017

    Амура_2017
    2 часа назад

    Это конечно хорошо. Только бы неплохо везде поставить РАБОТАЮЩИЕ фонари. Построить наконец-то еще одну школу. "Наладить" расписание автобусов (при такой удаленности от города, такие перерывы в расписании...........) А парк мог бы и подождать. Администрации конечно виднее....

  • Way

    Way
    1 час назад

    было бы неплохо, конечно, возвести там парк

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 3

Вторую очередь Восточного будет строить компания «Казань»
Общество 33

Благовещенский рыбак удивил крупным уловом в Амуре
Общество 2

Часть ж/д переездов в России хотят сделать двухуровневыми
Общество 276

Дальневосточные города присоединились к митингам в поддержку Навального