В Чигирях на месте старой администрации хотят построить зону отдыха

В селе Чигири Благовещенского района планируют построить парк с активными зонами отдыха и местом для спокойного времяпрепровождения. Парк появится на месте, где раньше находились администрация сельсовета и пара жилых домов. Площадь этой территории – больше 80 соток.

После того как старое здание администрации, а также аварийные двухквартирные жилые дома снесли, администрация начала строить планы на освободившуюся территорию. В итоге возникла задумка создать место отдыха. Чтобы мечты воплотить в реальность, местные власти решили поучаствовать в областном проекте «Инициативное бюджетирование».

«У нас нашелся спонсор, который заказал проект этого парка у благовещенских специалистов. И теперь мы участвуем в программе "Инициативное бюджетирование". По Благовещенскому району в программу взяли два пилотных проекта – Чигири и Усть-Ивановку. Суть программы в том, что правительство региона нам выделяет средства, а это около миллиона рублей, но при этом не менее трех процентов стоимости всего объекта должны софинансировать сами люди, жители села. Они должны выбрать наиболее важный объект и решить, что они будут софинансировать и на какую сумму. Мы проводили собрания среди людей и анкетирование. В итоге определились, что это будет парк. Сумма, которую жители вложат, – около 30 тысяч рублей, это от 100 до 300 рублей с семьи», – рассказала глава Чигиринского сельсовета Любовь Андреева.

В парке планируется построить детскую зону с горками и качелями, спортивную площадку, площадку для культурных мероприятий, также там будут зоны с лавочками, деревьями, цветниками, беседками для тихого отдыха.

Конкурс проектов по программе «Инициативное бюджетирование» состоится в феврале 2018 года. Затем начнется определение подрядчика и строительство, за ходом которого будет следить инициативная группа.

«Я думаю, мы выиграем, поскольку это пилотный проект, там еще нет очереди такой, мы первые. И тогда в течение 2018 года мы должны реализовать этот проект. Его общая стоимость около 2 миллионов рублей – миллион выделяет правительство, около 200 тысяч – администрация сельсовета, 30 тысяч – жители Чигирей, и остальные средства выделят спонсоры», – добавила Любовь Витальевна.