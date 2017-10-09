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Фигурантом дела об убийстве пауэрлифтера Драчева стал полицейский

Фигурантом дела об убийстве пауэрлифтера Драчева стал полицейский

Бывший сотрудник полиции подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело следователи Хабаровского края возбудили в отношении 27-летнего бывшего полицейского ППС полиции Хабаровска.

«В ходе допроса очевидцев трагедии следователи установили, что в момент совершения убийства на месте находился и являлся непосредственным очевидцем циничного и дерзкого преступления 27-летний сотрудник полиции», – сообщает хабаровское следственное управление.

Полицейский в момент драки был пьян и бездействовал «из ложно понятого чувства товарищества». Более того, он убеждал прибывших на место сотрудников Национальной гвардии не предпринимать каких-либо мер в отношении Аллахверанова.

Драка между 32-летним Андреем Драчевым и 25-летним единоборцем Анаром Аллахверановым, произошла в Хабаровске утром 20 августа у кафе «Галерея» в центре города. Конфликт попал на камеры наружного наблюдения. От полученных травм Драчев скончался в больнице. Анар Аллахверанов почти месяц скрывался от следствия. В отношении него было возбуждено уголовное дело, подозреваемого арестовали заочно. 19 сентября он сам пришел в Следственный комитет.

Когда стало известно, что полицейский был очевидцем убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, его уволили из органов внутренних дел.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Если просто гражданин стал свидетелем преступления и не сообщил об этом, то ему грозит тюремный срок. А в данном случае не вмешался "защитник правопорядка", так его просто уволили. Весьма странно... А для чего тогда кормить полицию на наши налоги, если они ничего не хотят делать, только пьют на службе?

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