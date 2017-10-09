Вторую очередь Восточного будет строить компания «Казань»

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Главным при выборе подрядчика для «Роскосмоса» было наличие у компании собственных мощностей. «Казань», считающаяся близкой к президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову и возводящая объекты в Казани, Саранске и Самаре для проведения там матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, была сочтена для «Роскосмоса» наиболее подходящим партнером. Хотя недавно ее оштрафовали за срыв сроков строительства стадиона «Самара Арена».

Предложение сделать компанию «Казань» единственным исполнителем работ по строительству стартового стола для космического ракетного комплекса «Ангара» оформил в письме гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров президенту Владимиру Путину. Президент поставил на документе положительную резолюцию.

Заключение контрактов на строительство некоторых объектов второй очереди Восточного планируется начать в 2017 году, а вся основная работа по ним развернется уже в следующем. Общая стоимость строительства объектов Восточного оценивается примерно в 75 миллиардов рублей, объектов обеспечивающей инфраструктуры – около 68 миллиардов.

Генеральный директор «Казани» Равиль Зиганшин является депутатом Госсовета Татарстана, членом «Единой России» и заслуженным строителем республики и РФ. Как ранее сообщал РБК, изначально в 2000-е годы ПСО «Казань» было частью группы ТАИФ, которую контролирует семья первого президента республики Минтимера Шаймиева. Господин Зиганшин стал единоличным собственником ПСО незадолго до того, как пост главы Республики Татарстан в начале 2010 года занял господин Минниханов. СМИ неоднократно обращали внимание на то, что господин Зиганшин всегда находится в первых рядах на получение подряда.

Ранее единственным исполнителем всех работ по строительству первой очереди Восточного являлся Спецстрой. Тогда строители жаловались на частые изменения в техническом задании и требовали оплачивать фактические работы. Спецстрою приходилось прибегать к многоуровневой системе субподряда, выполняя де-факто посреднические функции. Это привело к возбуждению десятков уголовных дел, в связи с невыплатой зарплат и невыполнением обязательств. Это стало одним из основных поводов для ликвидации Спецстроя.