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9октября
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Из-за ухода «ВИМ-Авиа» путевки к лету подорожают, прогнозируют туроператоры

Из-за ухода «ВИМ-Авиа» путевки к лету подорожают, прогнозируют туроператоры
Фото: www.vedomosti.ru

Возможный уход авиакомпании «ВИМ-Авиа» может спровоцировать рост цен на туристические путевки. По прогнозам туроператоров, – на 10–20 %, сообщают «Ведомости». Особенно это скажется на поездках в Турцию, на Кипр, в Грецию, а также в Крым и Сочи, то есть там, где «ВИМ-Авиа» обслуживала значительную долю перевозок.

Цены вырастут как на регулярных, так и на чартерных рейсах, но более всего – на чартерных, подтвердил гендиректор туроператора «Музенидис трэвел» Александр Цандекиди. По его мнению, место «ВИМ-Авиа» пустовать не будет – туда зайдет новый перевозчик или кто-то из существующих.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, на рынке чартерных перевозок доля «ВИМ-Авиа» составляла 15 % рынка. Для одной авиакомпании это много.

По данным Росавиации, за январь – август 2017 года пассажироперевозки этой компании достигли 1,8 миллиона пассажиров, что на 31 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. На российском рынке нет перевозчика, который мог бы перевозить столько туристов по такой цене, добавила Ломидзе.

Туроператоры не стали бы продавать билеты авиакомпании, которая постоянно задерживает рейсы, если бы ее цены не были столь привлекательными, говорят специалисты.

«ВИМ-Авиа» действительно была значительно дешевле конкурентов: средняя цена билета Москва – Анталья составляла 250 долларов, «ВИМ-Авиа» продавала их на 50–70 долларов дешевле.

15 октября чартерные договоры «ВИМ-Авиа» с туроператорами заканчиваются. Однако последний рейс авиакомпания уже совершила 7 октября.

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#«ВИМ-Авиа» #транспорт #цены

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