Ясный осенний день: прогноз погоды в Амурской области на 10 октября

Фото: animal-store.ru

Небольшая облачность, без осадков ожидается в Амурской области во вторник, 10 октября. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 5 метров в секунду, местами до 12 метров.

Температура ночью составит минус 2-7, днем – 6-11 градусов со знаком плюс. По северу термометры покажут около нуля. В Благовещенске ночью ясно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах минус 1-3 градуса. Днем ясно. При северо-западном ветре, который подует с силой 6-11 метров в секунду, температура не поднимется выше плюс 10 градусов.

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Нина Гвоздкова