ГИБДД: в тройной аварии неподалеку от Волкова есть один погибший

В Госавтоинспекции прокомментировали страшное ДТП, которое произошло на автодороге Благовещенск – Гомелевка. В аварии один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла в 11:45 на 19 километре автодороги Благовещенск – Гомелевка в Тамбовском районе. Столкнулись три автомобиля: Toyota Harrier, Nissan Cefiro и КамАЗ-55102. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются подробности произошедшего. По чьей вине произошло ДТП, пока не сообщается.

В результате автоаварии один человек погиб и двое травмированы.