Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:53 1

Ушел из жизни ученый и почетный житель Благовещенска Михаил Луценко

Ушел из жизни ученый и почетный житель Благовещенска Михаил Луценко
Фото: zsamur.ru

В 87 лет ушел из жизни почетный житель Благовещенска, академик РАМН Михаил Тимофеевич Луценко – инициатор создания и организатор первого на Дальнем Востоке Института физиологии и патологии дыхания СО РАМН, которым он руководил 24 года.

Михаил Тимофеевич родился 16 мая 1930 года в Ставрополе. После окончания мединститута и аспирантуры его направили на работу в Благовещенский государственный медицинский институт. С 1975 по 1986 годы был ректором БГМИ. С 1981 по 2005 годы Михаил Луценко возглавлял Институт физиологии и патологии дыхания.

Мэр Благовещенска Валентина Калита выразила соболезнования в связи с уходом ученого из жизни.

«Его многолетняя плодотворная работа была отмечена многими правительственными наградами, в числе которых медали "За трудовую доблесть", Международной ассоциации ученых "За исследование в Приполярной медицине", орден Трудового Красного Знамени и другие высокие награды. За большую научно-организационную работу ему были присвоены почетные звания "Заслуженный деятель науки РФ" и "Заслуженный деятель науки Бурятской АР". Его навсегда запомнят как настоящего профессионала своего дела, уважаемого, проницательного, мудрого и интеллигентного человека. Скорбим и разделяем горечь вашей утраты», – сказала Валентина Сергеевна.

Церемония прощания с Михаилом Тимофеевичем Луценко состоится в среду, 11 октября, в ритуальном зале АОКБ (улица Воронкова, 26) с 12 до 13 часов.

Просмотров всего: 1364

#память #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • VIVRE

    VIVRE
    4 часа назад

    Очень печально( Соболезнования родным и близким... Светлая Вам память Михаил Тимофеевич.....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Пассажиры автобуса приняли брошенные камни за выстрелы
Происшествия 1

В Благовещенске Honda Fit перевернулась на крышу (видео)
Происшествия 5

Родителям подростков, заплевавших лифт, грозит штраф
Происшествия 1

Фигурантом дела об убийстве пауэрлифтера Драчева стал полицейский