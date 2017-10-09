Ушел из жизни ученый и почетный житель Благовещенска Михаил Луценко

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В 87 лет ушел из жизни почетный житель Благовещенска, академик РАМН Михаил Тимофеевич Луценко – инициатор создания и организатор первого на Дальнем Востоке Института физиологии и патологии дыхания СО РАМН, которым он руководил 24 года.

Михаил Тимофеевич родился 16 мая 1930 года в Ставрополе. После окончания мединститута и аспирантуры его направили на работу в Благовещенский государственный медицинский институт. С 1975 по 1986 годы был ректором БГМИ. С 1981 по 2005 годы Михаил Луценко возглавлял Институт физиологии и патологии дыхания.

Мэр Благовещенска Валентина Калита выразила соболезнования в связи с уходом ученого из жизни.

«Его многолетняя плодотворная работа была отмечена многими правительственными наградами, в числе которых медали "За трудовую доблесть", Международной ассоциации ученых "За исследование в Приполярной медицине", орден Трудового Красного Знамени и другие высокие награды. За большую научно-организационную работу ему были присвоены почетные звания "Заслуженный деятель науки РФ" и "Заслуженный деятель науки Бурятской АР". Его навсегда запомнят как настоящего профессионала своего дела, уважаемого, проницательного, мудрого и интеллигентного человека. Скорбим и разделяем горечь вашей утраты», – сказала Валентина Сергеевна.

Церемония прощания с Михаилом Тимофеевичем Луценко состоится в среду, 11 октября, в ритуальном зале АОКБ (улица Воронкова, 26) с 12 до 13 часов.