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сегодня, 13:15 1

Один пострадавший в аварии на Новотроицком шоссе скончался

Один пострадавший в аварии на Новотроицком шоссе скончался
Фото: dtpgram_blg

Один из пострадавших в аварии на трассе Благовещенск – Свободный скончался в больнице. Авария произошла в воскресенье, 8 октября, неподалеку от села Новотроицкое.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на трассе водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением. Иномарка вылетела с проезжей части в кювет и опрокинулась.

В сводке ГИБДД значится, что происшествие случилось в 13:50. В результате два человека доставлены в лечебное учреждение, один из которых позже скончался. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются подробности произошедшего.

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#происшествия

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  • Кварц

    Кварц
    5 часов назад

    Война...

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