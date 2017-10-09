Один пострадавший в аварии на Новотроицком шоссе скончался

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Один из пострадавших в аварии на трассе Благовещенск – Свободный скончался в больнице. Авария произошла в воскресенье, 8 октября, неподалеку от села Новотроицкое.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на трассе водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением. Иномарка вылетела с проезжей части в кювет и опрокинулась.

В сводке ГИБДД значится, что происшествие случилось в 13:50. В результате два человека доставлены в лечебное учреждение, один из которых позже скончался. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются подробности произошедшего.