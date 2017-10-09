Жуткая авария произошла на трассе за селом Волково: сообщают о погибших (видео)

Очевидцы сообщают о страшной аварии, которая произошла на трассе неподалеку от села Волково. На дороге столкнулись три автомобиля. Фотографии в редакцию Амур.инфо прислали очевидцы.

Столкновение произошло на 6 километре за Волково по направлению к Тамбовке. Участниками аварии стали легковой автомобиль, внедорожник и КамАЗ с прицепом. Меньше всего пострадало легковое авто. У внедорожника полностью смята передняя часть, кабина КамАЗа также сильно повреждена. Очевидцы предполагают, что столкновение было лобовым.

С места ДТП сообщают о погибших, но число не называют.

В амурском управлении ГИБДД подтвердили факт аварии, однако подробностей пока нет. На место выехали инспекторы. Предоставить информацию обещают позже.