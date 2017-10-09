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9октября
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сегодня, 12:35 8

Жуткая авария произошла на трассе за селом Волково: сообщают о погибших (видео)

Жуткая авария произошла на трассе за селом Волково: сообщают о погибших (видео)

Очевидцы сообщают о страшной аварии, которая произошла на трассе неподалеку от села Волково. На дороге столкнулись три автомобиля. Фотографии в редакцию Амур.инфо прислали очевидцы.

Столкновение произошло на 6 километре за Волково по направлению к Тамбовке. Участниками аварии стали легковой автомобиль, внедорожник и КамАЗ с прицепом. Меньше всего пострадало легковое авто. У внедорожника полностью смята передняя часть, кабина КамАЗа также сильно повреждена. Очевидцы предполагают, что столкновение было лобовым.

С места ДТП сообщают о погибших, но число не называют.

В амурском управлении ГИБДД подтвердили факт аварии, однако подробностей пока нет. На место выехали инспекторы. Предоставить информацию обещают позже.

Просмотров всего: 9508

#ДТП

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Кварц

    Кварц
    5 часов назад

    Сейчас на дорогу, как на войну или в армию. Всегда будь готов, что если не ты, то тебя...

  • •••pajzii

    •••pajzii
    5 часов назад

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    https://lenta.ru/news/2017/10/09/dtp_amur/

  • Crazy-9999

    Crazy-9999
    3 часа назад

    это ж сколько км. лексус летел

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Crazy-9999это ж сколько км. лексус летел


    Это Тойота Харриер

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    судя по фото харя летела нормуль

  • tt25fh

    tt25fh
    1 час назад

    Кто знает откуда машины?

  • Храмовник

    Храмовник
    56 минут назад

    Кто виноват?

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