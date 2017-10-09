Большого тайменя в Благовещенске поймали в период запрета лова рыбы

Метровый таймень, которого на выходных поймал рыбак на благовещенской набережной, это не уникальный случай. Доцент кафедры биологии БГПУ Иван Черёмкин рассказал, что зимой в окрестностях областного центра ловят такую рыбу большего размера.

«Конечно, такой улов относительно редкий для окрестностей Благовещенска. Но поймать тайменя именно в это время года – это нормально, – пояснил Иван Михайлович. Таймень – речной родственник лососей, который предпочитает холодную воду – более насыщенную кислородом. Поэтому летом он живет в основном в верховьях рек, а в сентябре возвращаются на зимовальные ямы в больших глубоководных реках».

Ученый-биолог и опытный рыбак по фотографии оценил вес рыбы примерно в 15 килограммов. Иван Черёмкин считает, что это небольшой таймень. Большие взрослые таймени могут достигать 70 килограммов.

«Сейчас количество рыбы вообще и тайменя в частности в окрестностях Благовещенска уменьшилось. Но зимние рыбаки добывали здесь тайменей и по 20 килограммов», – добавил он.

Между тем, Пограничное управление ФСБ России по Амурской области сообщало, что с 1 по 20 октября 2017 года действует запрет на лов рыбы в пограничных реках Амур и Уссури. Такие меры предпринимаются с целью сохранения биологической среды и рыбных ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.