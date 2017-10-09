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9октября
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сегодня, 11:51 0

В военные объекты Белогорска начало поступать тепло

В Белогорске начали подключать военные объекты к теплу. По словам руководителя Горэнерго Виталия Бардаша, заполнение систем теплоносителем началось 9 октября, в 8 часов утра. Тепло поступит в течение дня на 39 объектов. Среди них воинские части, военная прокуратура, суд, Гарнизонный дом офицеров.

«Несмотря на неисполнение перечня предписаний по подготовке к отопительному периоду, обозначенных Горэнерго перед подразделением, работающим на нужды Минобороны в сфере ЖКХ, теперь это ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление", госконтракт теплоснабжения на поставку тепловой энергии для нужд военных подписываем, – сказал Виталий Бардаш. – Первым объектом, подключенным к теплу, стало учреждение культуры военного округа – ГДО».

Вместе с тем из 39 объектов Минобороны всего 7 имеют положительные акты-паспорта готовности систем теплопотребления к принятию тепловой энергии. 32 объекта к подаче отопления не готовы и имеют ряд замечаний. Так, на ряде объектов не проведены гидравлические испытания внутренних и наружных сетей теплопотребления, не устранены выданные Горэнерго предписания, отсутствуют паспорта тепловой энергоустановки и схем присоединения, нет отметок Ростехнадзора.

Начать поставку тепла на объекты Минобороны, несмотря на 40-милионный долг за поставленные услуги теплоснабжения перед муниципалитетом еще в прошлые отопительные периоды, поручил губернатор Амурской области Александр Козлов на рабочей встрече с главой Белогорска Станиславом Мелюковым. Губернатор подчеркнул сложность задач, выполняемых военными, и поручил министерству ЖКХ обеспечить жесткий контроль за платежной дисциплиной между учреждением Минобороны и ресурсоснабжающим предприятием Белогорска, сообщает пресс-служба администрации города.

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#Белогорск #военные #ЖКХ

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