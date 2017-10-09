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сегодня, 11:15 0

В школе поселка Орлиный начали проверку после информации о поборах

В школе поселка Орлиный начали проверку после информации о поборах

После появления в СМИ информации о поборах в школе поселка Орлиный Свободненского района в учебном заведении началась проверка. Ее проводят органы местного самоуправления. Также ситуацию держит на контроле областной минобр.

Как сообщало Амур.инфо, жительница поселка, ребенок которой в этом году пошел в первый класс, пожаловалась на то, что в школе с родителей собирают средства на различные нужды класса и детей. Со слов женщины, работающей в этой же школе уборщицей, она отказалась платить, сославшись на нехватку денег, после чего началось давление на нее и ее дочь.

Затем стало известно, что родительнице пригрозили увольнением. Правда, в самом учебном учреждении эту информацию, как и информацию о поборах, опровергают.

В областном министерстве образования, в свою очередь, сообщили, что амурчане, у которых есть жалобы на поборы в школах или детсадах, могут звонить по телефону горячей линии ведомства в отдел лицензирования и государственной аккредитации: 226-526.

Тем временем историей с поборами в Орлином заинтересовались продюсеры программы «Пусть говорят». Они пригласили амурчанку, которая пожаловалась на поборы, принять участие в съемках передачи на Первом канале. Поедет ли женщина в столицу, пока неизвестно.

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#закон #школа

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