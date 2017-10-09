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Артиллерийский полукапонир в Благовещенске стал объектом культурного наследия

Артиллерийский полукапонир в Благовещенске стал объектом культурного наследия
Фото: drive2.ru

В понедельник, 9 октября, в 16:00 в Благовещенске пройдет торжественная церемония открытия мемориальной доски на артиллерийском полукапонире № 108, расположенного в районе улиц Мухина и Краснофлотской. Этот объект включен в реестр объектов культурного наследия.

Статус присвоен Министерством культуры Российской Федерации. В мероприятии примут участие руководство и личный состав ДВОКУ, представители государственной инспекции по охране объектов культурного наследия области.

Всего за первое полугодие 2017 года госинспекция по охране объектов культурного наследия постановила на государственную охрану 24 объектов – зданий Благовещенска. Таким образом, общее количество памятников архитектуры в областном центре достигло 82-х. Среди них четыре здания – федерального значения, а 78 – регионального.

В перечне выявленных объектов культурного наследия остается 21 здание. Работу по их включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области планирует завершить в 2018 году, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#память

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Комментарии
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  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    48 секунд назад

    Слов нет.

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