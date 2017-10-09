Амурские спасатели за сутки трижды выезжали на помощь пострадавшим в ДТП

В минувшее воскресенье, 8 октября, амурские спасатели три раза выезжали на места ДТП для ликвидации их последствий. Около 11:00 в Благовещенске на пересечении улиц Политехнической и Северной столкнулись три легковых автомобиля.

Прибывшие на место аварии спасатели Амурского ПСО стабилизировали поврежденные автомобили, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент и слесарное оборудование, отключили аккумуляторные батареи и извлекли из поврежденных машин пострадавших. По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек. Всем была оказана первая помощь, трое пострадавших переданы специалистам скорой помощи.

Спустя два часа поступил очередной вызов. По сообщению полиции, в районе 23 километра Новотроицкого шоссе легковой автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и столкнулся с бетонной опорой старого моста.

«Как и в первом случае, оперативно была проведена работа по стабилизации поврежденного автомобиля и отключению аккумуляторной батареи во избежание загорания, – рассказал старший дежурной смены Амурского поисково-спасательного отряда МЧС Андрей Рузайкин. – Деблокировали двери, эвакуировали из разбитой иномарки двоих пострадавших, оказали первую помощь, передали медицинским работникам».

Следом поступило третье сообщение о ДТП – в районе 13 километра Игнатьевского шоссе легковой автомобиль перевернулся, вылетев с трассы. Помощь спасателей потребовалась двоим пострадавшим. Чтобы достать их из разбитого автомобиля, пришлось деблокировать двери, сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России.