В Селемджинском районе не работает паромная переправа

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В понедельник, 9 октября, в Селемджинском районе перестал работать паром через реку Селемджа. Об этом редакции сообщили жители поселка Огоджа, которые не смогли добраться до райцентра.

«У нас всё лето проблема с переправой, – возмущается жительница Огоджи Мария Коркунова. – А теперь снова. Сегодня утром поехали с маленьким ребенком двух лет, чтобы добраться до Благовещенска. Заказали вчера билеты на автобус. Доехали до переправы, и оказалось, что она не работает. Вчера работала, а сегодня не работает. Вода сейчас маленькая, этой проблемы нет, но теперь не заводится двигатель».

Чтобы доехать до Благовещенска, из Огоджи сначала нужно доехать до переправы, переправиться на пароме через Селемджу, доехать до Экимчана и уже там сесть на автобус.

«С двухлетним ребенком нам пришлось подняться в 3 часа ночи, – описала ситуацию Мария Петровна. – Доехали до реки и вернулись обратно. У нас автобусный билет пропал. От Экимчана до Благовещенска билет стоит три тысячи рублей, а доехать на частнике от Огоджи стоит две тысячи».

Женщина не знает, как теперь отправить в Благовещенск загостившихся у нее дочь с внуком. У нее нет возможности заказать им билеты на автобус – на пароме нет телефона и узнать, работает ли он невозможно.

От знакомых Мария Коркунова узнала, что проблемы с паромом возникли еще в воскресенье. Но тогда на переправе был КамАЗ, с помощью которого удалось завести двигатель.

В областном министерстве транспорта пояснили, что приостановка работы парома была временной. «Он остановился из-за того, что были разряжены батареи, – пояснили в пресс-службе министерства. – А это произошло из-за погодных условий. Но батареи зарядят в ближайшее время, и уже сегодня паром будет работать».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», проблема с переправой возникла здесь в сентябре. С начала месяца паром не мог работать из-за высокого уровня воды в Селемдже. Продукты и всё необходимое в Огоджу завозили на лодке. Паром запустили в середине прошлого месяца.