Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:26 0

Убийцу полицейского в Зее приговорили к 22 годам лишения свободы

Амурский областной суд на основании вердикта присяжных заседателей признал виновными двух жителей Зеи, устроивших разбой с применением оружия. Мужчины в мае прошлого года напали на дом горожанки, а после того, как их попытались задержать стражи порядка, один из преступников смертельно ранил полицейского.

31мая 2016 года злоумышленники приехали на автомобиле к одному из домов, расположенному в микрорайоне Светлый города Зея, от которого виден проезд к дому потерпевшей. В доме в это время их уже поджидали знавшие о планируемом нападении стражи порядка, в том числе оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России «Зейский» Тарас Соколюк.

Мужчины, у одного из которых в руках было огнестрельное охотничье ружье, разбили окно на первом этаже дома и проникли внутрь. Там их встретили полицейские. Организатор преступления, у которого и было оружие, попытался скрыться. Он вырвался из рук полицейского и побежал вглубь двора, но его настиг сотрудник полиции Тарас Соколюк.

В ответ на законные требования полицейского грабитель дважды выстрелил, ранив стража порядка в предплечье, а также грудную клетку и живот. Позже сотрудник полиции скончался в больнице.

В судебном заседании государственному обвинению удалось доказать присяжным заседателям несостоятельность версии подсудимых о том, что они не причастны к случившемуся, и убедить их в виновности подсудимых.

Организатору преступления за нападение, проникновение в жилище и посягательство на жизнь полицейского назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Его подельник получил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 10 месяцев, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 486

#закон #Зея #криминал #происшествия #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В школе поселка Орлиный начали проверку после информации о поборах
Происшествия 2

Амурские спасатели за сутки трижды выезжали на помощь пострадавшим в ДТП
Происшествия

В Селемджинском районе не работает паромная переправа
Происшествия 3

В благовещенском магазине «Север» продавали наркотики