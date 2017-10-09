Убийцу полицейского в Зее приговорили к 22 годам лишения свободы

31мая 2016 года злоумышленники приехали на автомобиле к одному из домов, расположенному в микрорайоне Светлый города Зея, от которого виден проезд к дому потерпевшей. В доме в это время их уже поджидали знавшие о планируемом нападении стражи порядка, в том числе оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России «Зейский» Тарас Соколюк.

Мужчины, у одного из которых в руках было огнестрельное охотничье ружье, разбили окно на первом этаже дома и проникли внутрь. Там их встретили полицейские. Организатор преступления, у которого и было оружие, попытался скрыться. Он вырвался из рук полицейского и побежал вглубь двора, но его настиг сотрудник полиции Тарас Соколюк.

В ответ на законные требования полицейского грабитель дважды выстрелил, ранив стража порядка в предплечье, а также грудную клетку и живот. Позже сотрудник полиции скончался в больнице.

В судебном заседании государственному обвинению удалось доказать присяжным заседателям несостоятельность версии подсудимых о том, что они не причастны к случившемуся, и убедить их в виновности подсудимых.

Организатору преступления за нападение, проникновение в жилище и посягательство на жизнь полицейского назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Его подельник получил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 10 месяцев, сообщает прокуратура Амурской области.