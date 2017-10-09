Убийцу полицейского в Зее приговорили к 22 годам лишения свободы
Амурский областной суд на основании вердикта присяжных заседателей признал виновными двух жителей Зеи, устроивших разбой с применением оружия. Мужчины в мае прошлого года напали на дом горожанки, а после того, как их попытались задержать стражи порядка, один из преступников смертельно ранил полицейского.
31мая 2016 года злоумышленники приехали на автомобиле к одному из домов, расположенному в микрорайоне Светлый города Зея, от которого виден проезд к дому потерпевшей. В доме в это время их уже поджидали знавшие о планируемом нападении стражи порядка, в том числе оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России «Зейский» Тарас Соколюк.
Мужчины, у одного из которых в руках было огнестрельное охотничье ружье, разбили окно на первом этаже дома и проникли внутрь. Там их встретили полицейские. Организатор преступления, у которого и было оружие, попытался скрыться. Он вырвался из рук полицейского и побежал вглубь двора, но его настиг сотрудник полиции Тарас Соколюк.
В ответ на законные требования полицейского грабитель дважды выстрелил, ранив стража порядка в предплечье, а также грудную клетку и живот. Позже сотрудник полиции скончался в больнице.
В судебном заседании государственному обвинению удалось доказать присяжным заседателям несостоятельность версии подсудимых о том, что они не причастны к случившемуся, и убедить их в виновности подсудимых.
Организатору преступления за нападение, проникновение в жилище и посягательство на жизнь полицейского назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Его подельник получил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 10 месяцев, сообщает прокуратура Амурской области.
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