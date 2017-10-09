В благовещенском магазине «Север» продавали наркотики

На 10 лет лишения свободы осудили организатора группы наркоторговцев. Наркотические средства сбывали прямо через магазин в областной столице. Приговор вступил в законную силу.

В состав организованной группы наркоторговцев вошли управляющий и работники магазина – четверо продавщиц. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. С июля 2013 года по февраль 2015 года в магазине «Север» продавали маковую соломку. Удалось доказать три факта сбыта. Эти преступления были пресечены полицейскими в момент совершения.

Также управляющий магазином в августе 2013 года арендовал офисное помещение в Благовещенске и установил внешнее видеонаблюдение для того, чтобы контролировать приходящих покупателей. Так ему удалось сбыть маковую соломку в сентябре-октябре 2013 года.

В итоге Благовещенский городской суд приговорил организатора к 10 годам и 4 месяцам строгого режима, продавцы получили от 3 лет до 1 года 10 месяцев общего режима. Двум осужденным женщинам исполнение наказания отсрочили до того момента, пока их детям исполнится 14 лет.

С приговором суда первой инстанции осужденные не согласились и попытались его обжаловать. Но судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда признала приговор в отношении указанных лиц законным, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.

Ранее магазин «Север» уже попадался на незаконной торговле алкоголем. Жители окрестных домов утверждали, что в магазинах алкоголем торгуют круглосуточно и даже выходили на пикеты против работы «Севера».