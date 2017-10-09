Коровин и Поленов исчезли из квартиры петербурженки: обзор прессы

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Понедельник – увы, не самый газетный день, а если еще учесть, что большинство СМИ свои площади посвятили круглой дате известного политика, то сложновато было найти что-то такое, чему бы порадовались читатели, отмечает автор обзора прессы Павел Савинкин. Тем не менее интересные новости он все же нашел.

Напишут же такое

В «Аргументах неделi» он прочел о самом лучшем способе сообщать неприятные новости. Оказывается, чем больше вы юлите, ходите вокруг да около, фальшиво улыбаетесь, сводите разговор на плохую погоду и прибегаете к прочим уловкам, тем больше негатива оставляет плохая новость после озвучивания. В заметке описана суть эксперимента, в котором участвовали несколько сот человек, обозреватель не стал останавливаться на подробностях, сказал лишь, что самый лучший способ – это сразу вывалить неприятность, а не прятать ее за хитросплетениями слов.

Сразу надо говорить: «Я ухожу!» И дело с концом.

Вам статья

Раскрыв «Убойную силу», Павел Андреевич прочел о том, что в Петербурге из квартиры пенсионерки исчезли картины Поленова и Коровина. Немного отвлекаясь от самой кражи, он отметил необычность названия улицы, на которой живет дама – Глухая Зеленина.

Так вот, никаких следов полиция не обнаружила – сработано было без шума и пыли. Воры вынесли два полотна на общую сумму примерно 20 миллионов рублей.

Произведения великих художников достались женщине по наследству от родственников-коллекционеров. Газета отмечает, что у скромной пенсионерки не было денег, чтобы обустроить квартиру сигнализацией.

Очень интересно

На этом неприятные сообщения, слава богу, заканчиваются, и можно поговорить о том, что жизнеутверждает.

Вот, к примеру, «Тихоокеанское обозрение», где пишут о том, что в Японии запущена социальная сеть для поиска собутыльников. Некий производитель саке решил объединить тех, кому сложно пить в одиночестве. Теперь всё проще и интереснее: пара кликов по «клаве» – и через пару секунд уже спрашиваешь: «А ты меня уважаешь?» не у своего отражения в зеркале, а у такого же несчастного, как ты. Можно даже чокнуться с монитором. Или просто чокнуться…

Полный абзац

Далее «Труд-7» – еженедельник, всё реже попадающий в поле зрения. Опуская все статьи о трудовых спорах, Павел Савинкин рассказывает сразу о том, о чем вычитал на предпоследней странице. Впрочем, нижеприводимая заметка тоже касается трудовых отношений. Итак: некая небольшая колумбийская турфирма предложила туристам за пять тысяч долларов отправиться в круиз с едой, выпивкой и интимом без ограничений. При этом количество мест всего 30.

Отмечается, что путешественники смогут провести каникулы в окружении 60 девушек. «Я чего только не понял: 60 девушек на брата или какой-то лимит всё-таки есть?» – задался вопросом Павел Савинкин.

На посошок

Самую весёлую статеечку он приберёг напоследок – нашел ее в небольшой газете «Тайны. Чудеса. Приключения». «Сами понимаете, «Правду» ныне – не найти, приходится читать… Впрочем, я отвлёкся», – пишет обозреватель.

Так вот, в газете говорится о том, что в румынском городке Сапанта располагается так называемое веселое кладбище. Вместо традиционных мрачных крестов и траурного убранства, надгробия здесь выкрашены в яркие краски, на некоторые есть юмористические рисунки. Эпитафии – это кладезь дурашливых афоризмов, которые многочисленные туристы переписывают в свои блокноты и гаджеты.

Многие румыны желают упокоиться именно на этом кладбище, считая, что уж если лежать во сырой земле, так хоть с улыбкой на устах. На холодных устах…

«Правда, смешно?» – задает вопрос Павел Андреевич.