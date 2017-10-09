Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:22 0

Без снега и дождя: прогноз погоды в Амурской области на 9 октября

Без снега и дождя: прогноз погоды в Амурской области на 9 октября
Фото: BadFon.ru

В Амурской области 9 октября установится небольшая облачность, осадков не ожидается. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, в отдельных районах ускоряясь до 13 метров в секунду.

Температура в южных и центральных районах составит 6…11 градусов выше нуля, по северу – плюс 5…10 градусов, местами понижаясь до нуля.

В Благовещенске рано утром за окном было минус 2 градуса, северо-западный ветер дул со скоростью 2-5 метров в секунду. В течение дня в городе установится небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 9…11 градусов тепла.

Просмотров всего: 151

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Осень на любой вкус: прогноз погоды в Амурской области на 7 октября
Общество

Облачно, дождь: прогноз погоды в Амурской области на 6 октября
Общество 1

В Амурской области пойдут дожди: прогноз погоды на 6 октября
Общество 1

День будет ясным: прогноз погоды в Амурской области на 5 октября