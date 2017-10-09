Без снега и дождя: прогноз погоды в Амурской области на 9 октября

Фото: BadFon.ru

В Амурской области 9 октября установится небольшая облачность, осадков не ожидается. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, в отдельных районах ускоряясь до 13 метров в секунду.

Температура в южных и центральных районах составит 6…11 градусов выше нуля, по северу – плюс 5…10 градусов, местами понижаясь до нуля.

В Благовещенске рано утром за окном было минус 2 градуса, северо-западный ветер дул со скоростью 2-5 метров в секунду. В течение дня в городе установится небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 9…11 градусов тепла.