При назначении соцвыплат предлагают учитывать не только доходы, но и собственность

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«Сейчас, когда в регионах работают программы по поддержке доходов, власти смотрят только на текущие поступления. Мы не оцениваем собственность и так далее», – пояснил свою позицию глава Минтруда Максим Топилин.

В Минтруда предлагают собирать данные обо всех доходах людей из многих источников, в том числе налоговой службы, службы, ведущей учет имущества, земли. Определять критерии нуждаемости должны будут регионы. Эти данные позволят также мониторить работающих и неработающих граждан, чтобы потом определять тарифы для обязательного медстрахования. Сегодня около 15 миллионов человек трудоспособного возраста работают в России нелегально, но пользуются всеми видами социальной поддержки.

По мнению проректора Академии труда и социальной защиты Александра Сафонова, если говорить об установлении адресности социальной помощи, то и здесь нужно бояться формализма. Следует учитывать массу нюансов. К примеру, недвижимость семья получила по наследству или купила в период получения социальной помощи, является она единственной для семьи или нет, а если квартиры две, то вторая сдается или в ней живут престарелые родители, переехавшие к детям из другого региона, приносит эта недвижимость доход или наоборот.