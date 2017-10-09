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9октября
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сегодня, 08:32 6

При назначении соцвыплат предлагают учитывать не только доходы, но и собственность

При назначении соцвыплат предлагают учитывать не только доходы, но и собственность
Фото: 1stvc.net

Чтобы определить, действительно ли россияне нуждаются в социальной поддержке, и если да, то в какой, Минтруд предлагает учитывать все доходы и собственность. Изменения готовят в закон о персонифицированном учете, сообщает «Российская газета».

«Сейчас, когда в регионах работают программы по поддержке доходов, власти смотрят только на текущие поступления. Мы не оцениваем собственность и так далее», – пояснил свою позицию глава Минтруда Максим Топилин.

В Минтруда предлагают собирать данные обо всех доходах людей из многих источников, в том числе налоговой службы, службы, ведущей учет имущества, земли. Определять критерии нуждаемости должны будут регионы. Эти данные позволят также мониторить работающих и неработающих граждан, чтобы потом определять тарифы для обязательного медстрахования. Сегодня около 15 миллионов человек трудоспособного возраста работают в России нелегально, но пользуются всеми видами социальной поддержки.

По мнению проректора Академии труда и социальной защиты Александра Сафонова, если говорить об установлении адресности социальной помощи, то и здесь нужно бояться формализма. Следует учитывать массу нюансов. К примеру, недвижимость семья получила по наследству или купила в период получения социальной помощи, является она единственной для семьи или нет, а если квартиры две, то вторая сдается или в ней живут престарелые родители, переехавшие к детям из другого региона, приносит эта недвижимость доход или наоборот.

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#соцзащита #финансы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    надо продать квартиру

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    При назначении зарплат работникам минтруда, надо учитывать и их собственность. Есть пара квартир или дача - не платить зарплату.

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    Хорошая идея уничтожить всех малоимущих и сэкономить деньги. Заставить бегать собирать справки о доп. доходах.

    А если квартиры две, то вторая сдается то

    10-15 тысяч в месяц для доживания или 700-1400р субсидии. Даже не знаю что выбрать?

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    экономия на бедных-приоритет политики нынешней власти.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Предлагаю депам и министрам вообще зарплату не платить - собственность же у них есть

  • Victrix

    Victrix
    20 минут назад

    А еще при назначении соцвыплат нужно учитывать не только собственность, но и проверять трусы. Ибо трусы бывают по 100 р., а бывают по 3 тысячи, и в случае обнаружения оных соцвыплаты не давать, а наоборот влупить налог на трусы.

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