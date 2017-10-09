По новому ГОСТу соль перестанет быть поваренной

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«Термин искажает смысл названия продукта, вызывает массу вопросов. Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения. Но при этом сейчас такой термин можно встретить на упаковке с продукцией, которая получена и другим способом. А к методам изготовления относится выпаривание (вываривание) из природных водных растворов и дробление минерального сырья», – рассказал директор по GR ассоциации «Руспродсоюз» Алексей Тюник.

Сейчас термином «поваренная» маркируется практически вся подобная продукция. Разработчики нового ГОСТа предлагают остановиться на термине «соль пищевая».

По новому ГОСТу единственной возможной добавкой йода станет йодат калия. Он в два раза увеличивает срок хранения продукта. А вот цветовую палитру для соли первого и второго сортов предлагают расширить. Помимо белого и серого оттенка, которые были предусмотрены в предыдущем стандарте, разрешить хотят производить и продукцию бежевого цвета. Это естественный оттенок соли, которую добывают из озер.

Росстандарт должен одобрить новый ГОСТ в следующем месяце.