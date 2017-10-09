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сегодня, 08:03 5

По новому ГОСТу соль перестанет быть поваренной

По новому ГОСТу соль перестанет быть поваренной
Фото: volosyki.ru

Привычного термина «поваренная соль» нет в новом ГОСТе. Проект подготовила ассоциация «Руспродсоюз». Он заменит национальный стандарт, существующий с 2000 года. Слово «поваренная» будет исключено из наименования продукта, сообщают «Известия».

«Термин искажает смысл названия продукта, вызывает массу вопросов. Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения. Но при этом сейчас такой термин можно встретить на упаковке с продукцией, которая получена и другим способом. А к методам изготовления относится выпаривание (вываривание) из природных водных растворов и дробление минерального сырья», – рассказал директор по GR ассоциации «Руспродсоюз» Алексей Тюник.

Сейчас термином «поваренная» маркируется практически вся подобная продукция. Разработчики нового ГОСТа предлагают остановиться на термине «соль пищевая».

По новому ГОСТу единственной возможной добавкой йода станет йодат калия. Он в два раза увеличивает срок хранения продукта. А вот цветовую палитру для соли первого и второго сортов предлагают расширить. Помимо белого и серого оттенка, которые были предусмотрены в предыдущем стандарте, разрешить хотят производить и продукцию бежевого цвета. Это естественный оттенок соли, которую добывают из озер.

Росстандарт должен одобрить новый ГОСТ в следующем месяце.

Просмотров всего: 2071

#производство #технологии #торговля

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Цена повысится?

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    а в колбасе не надо писать масо

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    Очередная реформа

    Теперь будет "не сіль, а сол" (с)

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    Все побежал выбрасывать всю соль у нее давно закончился срок годности.

    добавкой йода станет йодат калия. Он в два раза увеличивает срок хранения продукта

    Да здравствует цветная соль на каждый случай жизни, скучно ешь черную соль

    Радостно красную Предлогаю слоган для фирмы по производству соли Не будь скучным Добавь красок в еду

    Помимо белого и серого оттенка, которые были предусмотрены в предыдущем стандарте, разрешить хотят производить и продукцию бежевого цвета

  • Victrix

    Victrix
    10 минут назад



    Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения. А к методам

    изготовления относится выпаривание (вываривание)....



    А поваром раньше назывался чувак, получившийся в результате повароварения. По новому его нужно называть выпар или вывар..... Лишь бы до поваренной книги не добрались, инициативные, млин....

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