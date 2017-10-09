Эксперты прогнозируют рост инфляции в России

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«Если не произойдет форс-мажорных событий, до 2021 года инфляция сохранится на уровне приблизительно 4 %, отклоняясь от него на величины менее 1 %. Однако структура современной российской экономики способствует сохранению высокой вероятности появления шоков, ускоряющих инфляцию (изменение внешней конъюнктуры, стихийные бедствия, рост налогов и тарифов)», – отмечают авторы доклада Дмитрий Куликов и Наталья Порохова.

Вероятность возникновения хотя бы одного из форс-мажоров, способных временно оказать повышающее влияние на инфляцию, в ближайший год оценивается экспертами в 69 %. К примеру, краткосрочный рост мировых цен на продовольствие на 10 % за полгода произойдет с вероятностью 40 %, вероятность разовой индексации тарифов на электроэнергию и тепло на 8 % составляет 20 %, падения среднегодовых цен на нефть до 35 долларов за баррель на протяжении одного года – 15 %.

Начиная с июля наблюдаемые темпы инфляции находятся ниже цели Центробанка. Обусловлено это тремя факторами: ограничение темпов роста номинальных показателей, зависящих от действий правительства (тарифов естественных монополий, заработных плат в госсекторе, пенсий), жесткой денежно-кредитной политикой Банка России (сдерживание конкретных видов кредитования, высокая реальная краткосрочная ставка), а также укреплением курса рубля (-14,4 % по бивалютной корзине, второй квартал 2017 года ко второму кварталу 2016).

«Если первые два фактора инфляции, судя по официальным документам и заявлениям глав министерств, сохранят свое сдерживающее влияние, динамика прочих факторов инфляции будет определяться в основном рыночными или природными силами. Так, после окончания эпизода укрепления курс рубля, вероятно, окажет ускоряющее действие на инфляцию и приведет к временному отклонению от цели», – полагают эксперты.

В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве прогнозируют, что в 2018 году рост потребительских цен ускорится до 4,6 %, в 2019 году – замедлится до 4,4 %, затем вернется к целевому уровню 4 % в 2020 году.