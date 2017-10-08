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сегодня, 19:11 13

Благовещенский рыбак удивил крупным уловом в Амуре

Благовещенский рыбак удивил крупным уловом в Амуре

Фотографии рыбака с крупным тайменем рассылают благовещенцы по мессенджерам. Снимки сделали на набережной Амура в районе улицы Театральной.

Очевидцы рассказали, что тайменя мужчина поймал около 17 часов 8 октября. В это время на набережной рыбачили около десяти любителей рыбной ловли. Многих такой богатый улов удивил. Связаться с самим рыбаком пока не удалось.

Таймень водится в Амуре. Правда, в летнее время рыба обитает в горных реках с холодной водой, а вот к зиме выходит в равнинные реки бассейна Амура. Взрослая рыба может достигать 2 метров в длину и весить до 80 килограммов. Таймень внесён в Красную книгу России.

Просмотров всего: 3918

#отдых #природа

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    2 часа назад

    Наказать за Краснокнижную рыбу!

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    подскажите дяденьке на какой странице Красной книге лежал таймень

  • PRO

    PRO
    2 часа назад

    Поймал краснокнижную рыбу еще и в период запрета на лов в Амуре. Врядли он захочет давать интервью. А вообще молодец мужик, редкая удача.

  • PRO

    PRO
    2 часа назад

    Но пофотаться и отпустить надо бы. Не такая уж деликатесная рыба.

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    2 часа назад

    Интересно, сколько кг?

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    около 12 кг..

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    PRO

    Но пофотаться и отпустить надо бы. Не такая уж деликатесная рыба.



    вы ели его хоть раз?..малосольный таймень, вкуснее красной рыбы, которой магазины завалены.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Таймень супер какой вкусненький!

  • Karasik

    Karasik
    1 час назад

    Но пофотаться и отпустить надо бы. Не такая уж деликатесная рыба.

    Не такая уж деликатесная рыба? Это Царская рыба!

  • хаййп

    хаййп
    1 час назад

    Как то на рыбалку захотелось.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    54 минуты назад

    Небось не поймали, а забагрили таймешку.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    8 минут назад

    Его за вылов краснокнижной рыбы посадить надо.Прокуратура аууу. Это вам не калитку в садике контролировать...

  • alex 3

    alex 3
    2 минуты назад

    попался с поличным.

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