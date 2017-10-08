Благовещенский рыбак удивил крупным уловом в Амуре

Фотографии рыбака с крупным тайменем рассылают благовещенцы по мессенджерам. Снимки сделали на набережной Амура в районе улицы Театральной.

Очевидцы рассказали, что тайменя мужчина поймал около 17 часов 8 октября. В это время на набережной рыбачили около десяти любителей рыбной ловли. Многих такой богатый улов удивил. Связаться с самим рыбаком пока не удалось.

Таймень водится в Амуре. Правда, в летнее время рыба обитает в горных реках с холодной водой, а вот к зиме выходит в равнинные реки бассейна Амура. Взрослая рыба может достигать 2 метров в длину и весить до 80 килограммов. Таймень внесён в Красную книгу России.