В Тынде открыли обновленное здание драматического театра

Двери для посетителей после ремонта открыл Тындинский драматический театр. Учреждение стало участником федерального проекта «Театры малых городов». По нему из федерального бюджета драмтеатр получил около 6 миллионов рублей.

Новые кресла в зрительном зале, декорации и костюмы, генератор тяжелого дыма, мониторная система и вокальная радиосистема – все это закупили на средства федеральной программы. Администрация Тынды добавила еще 600 тысяч рублей. Увидеть обновленный зал зрители смогли 8 октября на киносеансе.

«Драматический театр получил 450 новых кресел. Они изготовлены по европейским стандартам, спинка кресла приобретает форму спины человека. Теперь в нашем зале очень удобно, уютно и красиво. Мест для зрителей стало даже больше. Ждем всех в театр на спектакли и киносеансы», – рассказала председатель комитета по культуре администрации Тынды Алла Шиян.

Драматический театр Тынды радует жителей и гостей столицы БАМа своими постановками более 20 лет. 18 ноября труппа драмтеатра представит зрителям премьеру спектакля «Предложение, или Анекдоты из семейной жизни» по мотивам рассказов Антона Павловича Чехова. Для новой постановки уже изготовлены декорации и сшиты костюмы. По словам директора театра Светланы Стрелец, новое оборудование скоро оценят жители и гости Тынды. Благодаря генератору тяжелого дыма здесь смогут ставить более сложные постановки с фантастическим и драматическим сюжетом. А вокальная радиосистема придаст спектаклям совершенно новое звучание.

«Репертуар Тындинского драматического театра очень разнообразен. Именно поэтому его постановки востребованы и вызывают неподдельный интерес как у взрослых, так и у юных зрителей. Думаю, что благодаря партийному проекту "Театры малых городов" улучшится не только материально-техническое состояние драмтеатра. Важно, чтобы постановки были востребованы, находили отклик в сердцах зрителей, вносили свой особенный вклад в духовно-нравственное и культурное обогащение аудитории», – отметил региональный координатор проекта «Театры малых городов», депутат Законодательного собрания Амурской области Федор Сидоров.

Коллектив театра и ценителей искусства с обновлением зрительного зала поздравили мэр Тынды Евгений Черенков, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», председатель Тындинской городской думы Любовь Шестак, заместитель председателя Тындинского районного Совета народных депутатов, член регионального общественного совета проекта «Театры малых городов» Максим Ермаков.