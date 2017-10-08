Легковушка вылетела с трассы в районе Новотроицкого – двое пострадавших

На трассе Благовещенск – Свободный не справился с управлением водитель автомобиля Toyota Camry. Иномарка вылетела с проезжей части в кювет и опрокинулась.

Авария произошла рядом с селом Новотроицкое. Фотографии происшествия появились в социальных сетях. Информацию о ДТП подтвердили в Госавтоинспекции. По официальным данным, в аварии пострадали двое. Госавтоинспекторы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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#ДТП

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Нино Кохреидзе