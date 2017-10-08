Легковушка вылетела с трассы в районе Новотроицкого – двое пострадавших
На трассе Благовещенск – Свободный не справился с управлением водитель автомобиля Toyota Camry. Иномарка вылетела с проезжей части в кювет и опрокинулась.
Авария произошла рядом с селом Новотроицкое. Фотографии происшествия появились в социальных сетях. Информацию о ДТП подтвердили в Госавтоинспекции. По официальным данным, в аварии пострадали двое.
Госавтоинспекторы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Просмотров всего: 2212