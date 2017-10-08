Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:45 4

Легковушка вылетела с трассы в районе Новотроицкого – двое пострадавших

Легковушка вылетела с трассы в районе Новотроицкого – двое пострадавших

На трассе Благовещенск – Свободный не справился с управлением водитель автомобиля Toyota Camry. Иномарка вылетела с проезжей части в кювет и опрокинулась.

Авария произошла рядом с селом Новотроицкое. Фотографии происшествия появились в социальных сетях. Информацию о ДТП подтвердили в Госавтоинспекции. По официальным данным, в аварии пострадали двое.

Госавтоинспекторы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Просмотров всего: 2212

#ДТП

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Куда это она воткнулась?

  • Абонент не Абонент

    Абонент не Абонент
    2 часа назад

    В мост. Мост снесла, что ли?

  • коллосс

    коллосс
    50 минут назад

    это старый мост

  • Гарик 777

    Гарик 777
    2 минуты назад

    Там дорога хреновоя не долелали ремонтники

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 26

Зейский мост несколько часов стоит в пробке
Происшествия 5

В Благовещенском районе столкнулись легковушка и КамАЗ (видео)
Происшествия 75

Момент ДТП со студентами возле ОКЦ Благовещенска попал на видео
Происшествия 103

Водитель, сбивший студентов возле ОКЦ Благовещенска, заявил о раскаянии