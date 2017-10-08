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8октября
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Осенняя легкоатлетическая эстафета собрала в Благовещенске 640 участников (фото)

Осенняя легкоатлетическая эстафета собрала в Благовещенске 640 участников (фото)

В центре Благовещенска прошла традиционная осенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти тренера Григория Белоуса, который трагически погиб в 2013 году. Участие в ней приняли школьники, студенты и команды трудовых коллективов.

Желающих на старт пришло даже больше, чем ожидали организаторы. К началу эстафеты регистрацию прошли 64 команды, каждая по 10 человек.

Дистанции в рамках осенней легкоатлетической эстафеты были разные: от 170 до 430 метров. Сколько будет бежать каждый участник, выбирали сами команды исходя из физической подготовки спортсменов.

Самыми младшими участниками осенней легкоатлетической эстафеты стали ученики 8-х классов, пенсионеры в соревнованиях в этот раз участия не принимали.

Легкоатлетическая эстафета проводится в память тренера Григория Белоуса. Он воспитал много именитых спортсменов, которые защищали честь техникума, города, области и Дальнего Востока. Имел звание «Почетный работник среднего профессионального образования», нагрудный знак «Отличник физической культуры», был награжден дипломом Олимпийского комитета России, отмечен Благодарственным письмом министерства спорта, туризма и молодежной политики России.

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