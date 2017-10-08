Часть ж/д переездов в России хотят сделать двухуровневыми

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На участках, где движение оживленное, необходимы двухуровневые переезда, а на технологических и других переездах надо ставить камеры для фиксации движения машин и оборудовать их шлагбаумами. Так считает глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. К 2019 году он предлагает разработать программу по строительству развязок на пересечении с железной дорогой по аналогии той, что была в 80-х годах прошлого века. Предложения во вторник обсудят на заседании комитета с участием представителей отрасли.

На технологических дорогах необщего пользования переезды должны оборудовать за счет их собственников, а на строительство региональных и местных развязок глава комитета предлагает использовать часть поступлений в казну от топливных акцизов.