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8октября
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сегодня, 15:22 0

Часть ж/д переездов в России хотят сделать двухуровневыми

Часть ж/д переездов в России хотят сделать двухуровневыми
Фото: nfojd.ru

Железнодорожные переезды, где не менее трех раз в час проходят поезда, должны быть двухуровневыми, так считают депутаты Госдумы. В комитете по транспорту и строительству рассматривают меры по предотвращению ДТП на ж/д переездах, сообщает «Российская газета».

На участках, где движение оживленное, необходимы двухуровневые переезда, а на технологических и других переездах надо ставить камеры для фиксации движения машин и оборудовать их шлагбаумами. Так считает глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. К 2019 году он предлагает разработать программу по строительству развязок на пересечении с железной дорогой по аналогии той, что была в 80-х годах прошлого века. Предложения во вторник обсудят на заседании комитета с участием представителей отрасли.

На технологических дорогах необщего пользования переезды должны оборудовать за счет их собственников, а на строительство региональных и местных развязок глава комитета предлагает использовать часть поступлений в казну от топливных акцизов.

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#строительство #транспорт

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