Приехав на учебу в Благовещенск, некоторые амурские сироты потеряли часть выплат

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Жалобы на снижение размера социальных пенсий начали поступать в амурское отделение Пенсионного фонда России. Это коснулось студентов-сирот, которые выехали на учебу в Благовещенск, но в паспорте оставили прежнюю прописку.

Потеряли студенты до 2 тысяч рублей. Это произошло за счет отмены районного коэффициента, пояснили в Пенсионном фонде. В разных районах они разные. Зависят коэффициенты от климатических условий и близости к государственной границе.

Дело в том, что у некоторых студентов, живущих не по прописке, появилась обязанность раз в год подтверждать выплату в Пенсионном фонде. Речь идет о социальной пенсии, которую граждане получают через банк и размер которой превышает прожиточный минимум. В эту группу входят дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды первой группы и другие. Тем, кто получает пенсию через почту, подтверждать выплату в Пенсионном фонде не требуется.

Порядок подтверждения факта проживания не по прописке для получателей социальных пенсий ввели для того, чтобы исключить случаи получения повышенных пенсий от тех территорий, где студент не проживает. Сейчас сотрудники Пенсионного фонда рассылают получателям уведомления с просьбой прийти на личный прием. Для тех, кто этого не сделает, сумма выплаты сократится.

Проконсультироваться по вопросу выплат можно по телефону горячей линии Пенсионного фонда России по Амурской области: 8(4162) 202-390.