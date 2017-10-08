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сегодня, 12:23 0

За сутки на амурских дорогах задержали 36 пьяных водителей

За сутки на амурских дорогах задержали 36 пьяных водителей
Фото: liter.kz

В Амурской области только за минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали около 500 нарушений правил дорожного движения. Более 30 водителей управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

На дорогах Приамурья 7 октября инспекторы ГИБДД задержали 36 пьяных водителей. 23 автомобилиста получили штрафы за превышение скоростного режима, за нарушение правил проезда перекрестка – 12 рулевых.

Только на территории Благовещенска и Благовещенского района за 9 месяцев 2017 года сотрудники Госавтоинспекции остановили 728 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 223 автомобилиста отказались от прохождения медицинского освидетельствования. При этом 290 задержанных попались пьяными за рулем не в первый раз.

С начала года в областной столице и прилегающем районе произошло 39 дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения пьяными водителями. В этих авариях погибли 7 человек, а 50 получили травмы.

Много нарушений фиксируют и среди пешеходов. Результат минувших суток – 61 нарушение перехода проезжей части.

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#происшествия #транспорт

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