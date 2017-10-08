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сегодня, 11:06 8

Очевидцы: в Благовещенске обстреляли автобус

Очевидцы: в Благовещенске обстреляли автобус
Фото: cityguide-spb.ru

Вечером 7 октября в дежурную часть полиции областного центра сообщили о том, что неизвестные обстреляли автобус. В общественном транспорте в это время находились пассажиры.

Около 21:00 пассажиры 36 маршрута в районе дома № 13 по улице Институтской услышали хлопок и увидели треснувшее стекло. По словам очевидцев, громкий звук раздался со стороны боковой части автобуса. Подозревая, что в автобус кто-то стрелял, люди вызвали полицию.

«Граждане услышали хлопок и позвонили в полицию. На место выехала оперативная группа. Сейчас полицейские занимаются этим делом, устанавливают обстоятельства произошедшего. Пока рано говорить о результатах», – сообщила специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

В происшествии никто не пострадал. Подвергся общественный транспорт обстрелу или в стекло просто попал крупный камень, еще предстоит выяснить. Озвучить причины произошедшего в полиции пообещали 9 октября.

Просмотров всего: 2834

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Стяжка

    Стяжка
    3 часа назад

    Для меня "обстреляли" это когда минимум пуль пять. АмурИнфо, научитесь писать заголовки, пожалуйста

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    Это был салют в честь 65 летия сами знаете кого

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Тагил напал?

  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 часа назад

    Всё ясно, ИГИЛ в Благовещенске. Граждане будьте бдительны.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    по стеклу не видно, камень попал или пуля?

  • paravis

    paravis
    44 минуты назад

    Заголовок-огонь.

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    28 минут назад

    7 октября был уничтожен рейсовый автобус 36, все пассажиры эвакуированы.

  • Oldlord

    Oldlord
    21 минута назад

    dushniy_kontakter

    " ...в результате массированного обстрела из системы залпового огня..." 7 октября был уничтожен рейсовый автобус 36, все пассажиры эвакуированы.



    Посмел подкорректировать...

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