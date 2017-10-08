Очевидцы: в Благовещенске обстреляли автобус

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Вечером 7 октября в дежурную часть полиции областного центра сообщили о том, что неизвестные обстреляли автобус. В общественном транспорте в это время находились пассажиры.

Около 21:00 пассажиры 36 маршрута в районе дома № 13 по улице Институтской услышали хлопок и увидели треснувшее стекло. По словам очевидцев, громкий звук раздался со стороны боковой части автобуса. Подозревая, что в автобус кто-то стрелял, люди вызвали полицию.

«Граждане услышали хлопок и позвонили в полицию. На место выехала оперативная группа. Сейчас полицейские занимаются этим делом, устанавливают обстоятельства произошедшего. Пока рано говорить о результатах», – сообщила специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

В происшествии никто не пострадал. Подвергся общественный транспорт обстрелу или в стекло просто попал крупный камень, еще предстоит выяснить. Озвучить причины произошедшего в полиции пообещали 9 октября.