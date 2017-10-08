Амурские актеры вынуждены выступать в ремонтируемом здании во Владивостоке

«Замечательные гастроли» продолжаются – ремонт в здании театра во Владивостоке, где сейчас с гастролями выступает труппа Амурского театра драмы, закончить не успели. Рабочие продолжают ремонт по ночам. Но и это доставляет массу неудобств.

«Открытие гастролей все-таки состоялось. Внешний вид вестибюля на скорую руку привели в порядок. Рабочие делают ремонт ночью. Днём худрук местного театра бегает перед нашим директором с мелкими поручениями, сглаживая всплески праведного гнева, кое-какие зрители посещают театр», – рассказала специалист отдела рекламы Амурского областного театра драмы Марина Воробушкина.

Гастроли амурских актеров в Приморье начались 6 октября. Незадолго до этого в здании Приморского молодежного театра начался ремонт. Закончить его обещали к 5 октября, но завершить не успели. Зрительный зал работы не затронули, они развернулись в вестибюле. Из-за этого неполный день работала касса, и в преддверии гастролей зрители не всегда могли купить билеты. Еще до начала выступлений на спектакли продали в среднем по 100-150 билетов. Сейчас билеты тоже покупают, но не активно. Многих смущает ремонт.

Выступления Амурского театра драмы во Владивостоке продлятся до 15 октября. Это обменные гастроли – сейчас актеры Владивостока выступают в Амурской области. В день амурский театр дает в Приморье по два спектакля: днем – детский, вечером ­– для широкой публики.