Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:12 2

Волна лжеминирований снова прокатилась по России

Волна лжеминирований снова прокатилась по России
Фото: газета-пригород.рф

Более 5 тысяч человек из 10 объектов эвакуировали из-за угрозы взрыва в столице , сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Звонки с угрозами взрыва поступили в гостиницы, торговые центры, ночной клуб и бар Москвы.

На этот раз сообщения поступили только в учреждения столицы, в других городах звонков не фиксировали.

«В настоящее время из-за угрозы взрыва эвакуировано более 5 тысяч человек из более чем 10 зданий в Москве», – сказал собеседник агентства.

В списке зданий гостиницы, торговые центры, бар и ночной клуб.

Самая массовая телефонная атака была совершена в пятницу 6 октября. Тогда было «заминировано» более 150 объектов и свыше 120 тысяч человек эвакуированы. Не подтвердилось ни одно сообщение об угрозе взрыва.

Анонимные звонки о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российские города поступают с 11 сентября. До Благовещенска волна докатилась 13 сентября.

Просмотров всего: 472

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    5 часов назад

    Кто так за дрессировку наших спецслужб взялся. Хотят суперменов из них сделать.

  • Рамзай

    Рамзай
    4 часа назад

    Разбудить нужно, чтобы не спали. За кордоном вон уже, что твориться. Тут уж, отпискам хода не дашь? Результат на лицо!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

За сутки на амурских дорогах задержали 36 пьяных водителей
Происшествия 8

Очевидцы: в Благовещенске обстреляли автобус
Происшествия

В Свободненском районе горели два жилых дома

вчера, 20:41
Происшествия 26

Зейский мост несколько часов стоит в пробке