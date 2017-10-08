Волна лжеминирований снова прокатилась по России

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На этот раз сообщения поступили только в учреждения столицы, в других городах звонков не фиксировали.

«В настоящее время из-за угрозы взрыва эвакуировано более 5 тысяч человек из более чем 10 зданий в Москве», – сказал собеседник агентства.

В списке зданий гостиницы, торговые центры, бар и ночной клуб.

Самая массовая телефонная атака была совершена в пятницу 6 октября. Тогда было «заминировано» более 150 объектов и свыше 120 тысяч человек эвакуированы. Не подтвердилось ни одно сообщение об угрозе взрыва.

Анонимные звонки о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российские города поступают с 11 сентября. До Благовещенска волна докатилась 13 сентября.