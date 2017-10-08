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сегодня, 09:16 4

Амурская область попала в число регионов с самыми неэкологичными авто

Амурская область попала в число регионов с самыми неэкологичными авто
Фото: perm.ru

Парк легковых автомобилей в России исследовало аналитическое агентство «Автостат». Амурская область попала в рейтинг самых «грязных» регионов по зарегистрированным автомобилям.

Субъекты России исследовали с учетом экологических стандартов зарегистрированных машин. В качестве основного критерия выбрали экологический стандарт «Евро-4». В России он был введен к ввозимой и производимой технике 1 января 2013 года.

На середину нынешнего года на территории Российской Федерации числится около 17 миллионов машин, удовлетворяющих экологическим стандартам «Евро-4» и выше. Однако это лишь 40 % всего парка легковых автомобилей. По числу такой техники лидируют столичные города – более 60 % автомобильного парка: Москва (62,5 %), Санкт-Петербург (60,1 %). 50 % данный показатель превышает в Подмосковье, Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане. Доля легковых автомобилей экологических стандартов не ниже «Евро-4» выше общероссийского уровня в 23 регионах страны.

Большинство регионов России по этому показателю отстает. Преобладают неэкологичные автомобили в Сибири и на Дальнем Востоке. В топ-10 регионов с наименьшей долей легковых автомобилей, удовлетворяющих экологическим стандартам «Евро-4», вошли Амурская область, Якутия, Алтайский и Приморский края. Здесь только каждый пятый автомобиль имеет экологический стандарт не ниже «Евро-4». В Бурятии, Тыве, Республике Алтай и Еврейской АО таковым и вовсе является каждый шестой автомобиль. Самый низкий показатель в стране зафиксирован в Магаданской области – 15,3 %.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Petta

    Petta
    4 часа назад

    Опять мы первые. Необходимо ввести повышенный налог. И никого не волнует, что на наши зарплаты невозможно поменять машины на евро4

  • семёнов

    семёнов
    3 часа назад

    Кто может внятно объяснить в чём суть этого ЕВРО. И чем не устраивает чиновников японский автопром. Один ответ я думаю, что знаю. Цена и качество. Загрязнение окружающей среды? Так у них катализаторы стоят "от времён Очаковских и покорения Крыма"

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Ура! Наши авто самые крутые! И самые древние.

    Кто там нашей рухлядью около супермаркетов восхищался?

  • paravis

    paravis
    40 минут назад

    Зато у нас плотность населения — 2,22 чел./км2 . Переживём.

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