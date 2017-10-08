Амурская область попала в число регионов с самыми неэкологичными авто

Фото: perm.ru

Субъекты России исследовали с учетом экологических стандартов зарегистрированных машин. В качестве основного критерия выбрали экологический стандарт «Евро-4». В России он был введен к ввозимой и производимой технике 1 января 2013 года.

На середину нынешнего года на территории Российской Федерации числится около 17 миллионов машин, удовлетворяющих экологическим стандартам «Евро-4» и выше. Однако это лишь 40 % всего парка легковых автомобилей. По числу такой техники лидируют столичные города – более 60 % автомобильного парка: Москва (62,5 %), Санкт-Петербург (60,1 %). 50 % данный показатель превышает в Подмосковье, Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане. Доля легковых автомобилей экологических стандартов не ниже «Евро-4» выше общероссийского уровня в 23 регионах страны.

Большинство регионов России по этому показателю отстает. Преобладают неэкологичные автомобили в Сибири и на Дальнем Востоке. В топ-10 регионов с наименьшей долей легковых автомобилей, удовлетворяющих экологическим стандартам «Евро-4», вошли Амурская область, Якутия, Алтайский и Приморский края. Здесь только каждый пятый автомобиль имеет экологический стандарт не ниже «Евро-4». В Бурятии, Тыве, Республике Алтай и Еврейской АО таковым и вовсе является каждый шестой автомобиль. Самый низкий показатель в стране зафиксирован в Магаданской области – 15,3 %.