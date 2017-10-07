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7октября
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сегодня, 21:07 15

Дальневосточные города присоединились к митингам в поддержку Навального

Дальневосточные города присоединились к митингам в поддержку Навального
Фото: www.rbc.ru

7 октября, в день рождения президента страны Владимира Путина, сторонники Алексея Навального проводят в городах России пикеты и митинги с требованием допустить политика к участию в предстоящих президентских выборах. Акции начались в том числе в дальневосточных городах – Владивостоке, Хабаровске.

Такие мероприятия уже прошли в Улан-Удэ, Чите, Тюмени, в Якутске и других городах. Сам Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков в настоящее время находятся под административным арестом за призывы к несанкционированному митингу, пишет РБК.

В Чите акция была согласована с властями города, она началась в 11:00. В ней участвовали 20 чеорвек. Как сообщил местный портал «Чита.ру», «на площади находились сотрудники полиции, которые вели видеосъемку, сотрудники администрации района и правительства края, журналисты. Акция была согласована с властями, прошла спокойно и без задержаний».

В Хабаровске акция началась в 14:00 по местному времени, на нее вышли около 50 человек. Как сообщил координатор кампании Навального в Хабаровске Алексей Ворсин, в штаб Навального пришли полицейские, получившие заявление от местного жителя, недовольного вывеской.

«Пришли двое полицейских из отдела административной практики с заявлением на нас какого-то хабаровчанина, которого расстроила вывеска на нашем штабе, пишем объяснение», – написал на своей странице во «Вконтакте» Ворсин.

В 16:00 по местному времени акция началась и во Владивостоке, на Привокзальной площади, акцию согласовали местные власти. Как рассказал дежурный ГУ МВД по Владивостоку Алексей Сазанов, на митинг в защиту Навального вышли 50 человек.

В Тюмени сторонники Навального сообщили о том, что сотрудники ДПС заблокировали выезд машине координатора штаба Александра Куниловского. «Якобы проверяют машину на угон», – рассказал координатор.

По данным «Команды Навального», в ряде городов начались задержания сторонников оппозиционного политика. «Не все спокойно в Якутске и Перми: там задержаны координаторы штабов – Анатолий Ноговицын и Максим Жилин».

Кроме того, полиция задержала координатора ставропольского штаба Ивана Танского. В Санкт-Петербурге задержали юриста штаба Дениса Михайлова, ему составляют протокол по административной статьей 20.2. (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как сообщает координатор штаба Навального в Самаре Екатерина Герасимова, в этом городе также начались задержания.

По данным телеканала «Дождь», в Самаре на митинге в том числе задержана пожилая женщина. Задержание пожилой женщины во время несогласованной акции подтвердил сотрудник штаба Навального в Самаре Егор Лашеев. «Всего задержаны около 10 человек, где-то половину задержали до начала митинга, остальных задержали на площади», – сообщил он.

При этом, по данным МВД, полиция задержала четырех человек. «Их задержали в Кировском районе, степень их виновности пока устанавливается», – сообщили в дежурной части ГУ МВД по Самарской области. По его словам собеседника, информация по количеству задержанных перепроверяется.

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#жизнь #закон #митинги #российская власть

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Комментарии
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  • системник

    системник
    1 час назад

    Больше информационного шума из ничего.

  • starco

    starco
    1 час назад

    В общем, кровавая гэбня подавила выступление народных масс. Не смешно уже, какая оппозиция - такое НКВД :)

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    1 час назад

    Всё это какое то пи-пи в троллейбусе.

  • Crasy

    Crasy
    36 минут назад

  • БаРмалей

    БаРмалей
    34 минуты назад

    Надо Димона на нары оформлять да колоть где деньги...

  • Crasy

    Crasy
    33 минуты назад

  • Crasy

    Crasy
    32 минуты назад

  • Unicorn

    Unicorn
    32 минуты назад

    да лааадно! инфа набралась мужества про митинги написать! а про предыдущие ссыкотно было? про то, как мусора 12-го июня всех повязали за долго до начала акции?

  • Crasy

    Crasy
    30 минут назад

    Гражданин, иди на выборы, не позволяй уголовникам из кооператива "Озеро" оставаться у власти. Голосуй, выпнем партию жуликов и воров .

  • Crasy

    Crasy
    30 минут назад

    Пусть крысы трясутся

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    12 минут назад

    Голосуйте за Навального...смените кооператив у себя "на шее".

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    6 минут назад

    Ржака, дальневосточные города присоединились к митингам - 20, 50, 50 чел. Это города? Прикольно. Может тоже в политики пойти? Ко мне на лекции стабильно от 20 до 70 чел. приходит И это я еще не напрягаюсь

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 минуты назад

    Павел ФлудерскийГолосуйте за Навального...смените кооператив у себя "на шее".


    А что, считаешь лучше пусть эти так и дальше будут?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 минуты назад

    Марина СинельниковаРжака, дальневосточные города присоединились к митингам - 20, 50, 50 чел. Это города? Прикольно. Может тоже в политики пойти? Ко мне на лекции стабильно от 20 до 70 чел. приходит И это я еще не напрягаюсь


    на фото смотрели? Там 50 чел?

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    40 секунд назад

    Дмитрий1

    Марина Синельникова

    Ржака, дальневосточные города присоединились к митингам - 20, 50, 50 чел. Это города? Прикольно. Может тоже в политики пойти? Ко мне на лекции стабильно от 20 до 70 чел. приходит И это я еще не напрягаюсь



    на фото смотрели? Там 50 чел?


    Это как снять. Можно на фото и из 30 сотню намутить умеючи У меня есть опыт.

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