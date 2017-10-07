Дальневосточные города присоединились к митингам в поддержку Навального

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7 октября, в день рождения президента страны Владимира Путина, сторонники Алексея Навального проводят в городах России пикеты и митинги с требованием допустить политика к участию в предстоящих президентских выборах. Акции начались в том числе в дальневосточных городах – Владивостоке, Хабаровске.

Такие мероприятия уже прошли в Улан-Удэ, Чите, Тюмени, в Якутске и других городах. Сам Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков в настоящее время находятся под административным арестом за призывы к несанкционированному митингу, пишет РБК.

В Чите акция была согласована с властями города, она началась в 11:00. В ней участвовали 20 чеорвек. Как сообщил местный портал «Чита.ру», «на площади находились сотрудники полиции, которые вели видеосъемку, сотрудники администрации района и правительства края, журналисты. Акция была согласована с властями, прошла спокойно и без задержаний».

В Хабаровске акция началась в 14:00 по местному времени, на нее вышли около 50 человек. Как сообщил координатор кампании Навального в Хабаровске Алексей Ворсин, в штаб Навального пришли полицейские, получившие заявление от местного жителя, недовольного вывеской.

«Пришли двое полицейских из отдела административной практики с заявлением на нас какого-то хабаровчанина, которого расстроила вывеска на нашем штабе, пишем объяснение», – написал на своей странице во «Вконтакте» Ворсин.

В 16:00 по местному времени акция началась и во Владивостоке, на Привокзальной площади, акцию согласовали местные власти. Как рассказал дежурный ГУ МВД по Владивостоку Алексей Сазанов, на митинг в защиту Навального вышли 50 человек.

В Тюмени сторонники Навального сообщили о том, что сотрудники ДПС заблокировали выезд машине координатора штаба Александра Куниловского. «Якобы проверяют машину на угон», – рассказал координатор.

По данным «Команды Навального», в ряде городов начались задержания сторонников оппозиционного политика. «Не все спокойно в Якутске и Перми: там задержаны координаторы штабов – Анатолий Ноговицын и Максим Жилин».

Кроме того, полиция задержала координатора ставропольского штаба Ивана Танского. В Санкт-Петербурге задержали юриста штаба Дениса Михайлова, ему составляют протокол по административной статьей 20.2. (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как сообщает координатор штаба Навального в Самаре Екатерина Герасимова, в этом городе также начались задержания.

По данным телеканала «Дождь», в Самаре на митинге в том числе задержана пожилая женщина. Задержание пожилой женщины во время несогласованной акции подтвердил сотрудник штаба Навального в Самаре Егор Лашеев. «Всего задержаны около 10 человек, где-то половину задержали до начала митинга, остальных задержали на площади», – сообщил он.

При этом, по данным МВД, полиция задержала четырех человек. «Их задержали в Кировском районе, степень их виновности пока устанавливается», – сообщили в дежурной части ГУ МВД по Самарской области. По его словам собеседника, информация по количеству задержанных перепроверяется.