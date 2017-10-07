В Свободненском районе горели два жилых дома

В Свободненском районе 7 октября произошли два пожара – в селах Новоивановка и Сычевка. Горели двухквартирные жилые дома. Пожарные успели спасти строения.

В селе Новоивановка через пять минут после поступления сообщения о пожаре огнеборцы прибыли на место. Из-под крыши дома шел дым. В течение четырех минут спасатели ликвидировали открытое горение. В результате в одной из квартир повреждена кровля на площади четырех квадратных метров. Дом пожарные отстояли.

В тушении были задействованы огнеборцы пожарно-спасательной части № 5 города Свободного и добровольной пожарной команды села Новоивановка в составе шести человек и двух единиц техники.

В Сычевке также горел двухквартирный жилой дом. Через пять минут после сообщения о возгорании огнеборцы добровольной пожарной дружины села прибыли на место. К ним в помощь были направлены расчеты пожарного поста села Загородная Селитьба. На момент прибытия подразделений горела веранда одной из квартир. В течение 14 минут ликвидировали открытое горение.

В результате в одной из квартир сгорела веранда, повреждены восточная стена на площади 21 квадратный метр, кровля на площади четыре квадратных метра. Другая квартира от огня не пострадала. Жилой дом пожарные отстояли.

Причины и виновники обоих пожаров устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.