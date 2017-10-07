Зейский мост несколько часов стоит в пробке

На мосту через Зею в Благовещенске уже несколько часов стоит автомобильная пробка. Затор образовался 7 октября днем, и до сих пор ситуация не изменилась. Причиной стали сразу два ДТП.

Пробка растянулась со стороны города по направлению к посту ДПС. В обратном направлении движение не было затруднено. Как рассказали в амурской Госавтоинспекции, днем случилась одна незначительная авария без пострадавших, которая и спровоцировала затор. Спустя некоторое время произошло еще одно ДТП, усугубившее ситуацию.

Во втором ДТП при этом пострадали сразу три автомобиля. Движение регулируют дорожные полицейские.