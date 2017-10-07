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сегодня, 18:40 15

Зейский мост несколько часов стоит в пробке

Зейский мост несколько часов стоит в пробке

На мосту через Зею в Благовещенске уже несколько часов стоит автомобильная пробка. Затор образовался 7 октября днем, и до сих пор ситуация не изменилась. Причиной стали сразу два ДТП.

Пробка растянулась со стороны города по направлению к посту ДПС. В обратном направлении движение не было затруднено. Как рассказали в амурской Госавтоинспекции, днем случилась одна незначительная авария без пострадавших, которая и спровоцировала затор. Спустя некоторое время произошло еще одно ДТП, усугубившее ситуацию.

Во втором ДТП при этом пострадали сразу три автомобиля. Движение регулируют дорожные полицейские.

Просмотров всего: 3608

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • agbor

    agbor
    3 часа назад

    Бред полный, аварийные машины давно убрали, а пробка осталась. Причём пробка только до поста, после поста свободно все. Перенесите пост и пробок не будет!!! Очень многие водители сбрасывают скорость или вообще останавливаются перед постом и тем самым тормозят движение, хотя там знак 60 стоит, 79 км/час смело ехать можно.

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    3 часа назад

    Как-бы сейчас не помешал второй мост через р.Зея. Нет-же, через Амур почему-то оказался "выгодней" для кремля.

  • тортик53

    тортик53
    3 часа назад

    agbor или вообще останавливаются перед постом


    Какой то бред параноидальный пишет афтар

  • Мама сына

    Мама сына
    3 часа назад

    Все правильно пишет, сама не раз психовала, когда перед постом впереди идущий автомобиль значительно снижал скорость, потом еле еле набирал,тормозят короче все, вот и случаются пробки

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    ...ничосе...ехал там в районе двух дня - уже пробка была почти от кольца на Калинина...уже шесть часов...дела...

  • agbor

    agbor
    3 часа назад

    Видимо Тротик53 пешеход или через мост ездит очень редко или сам из таких, кто перед постом резко снижает скорость.

  • Mason

    Mason
    3 часа назад

    Вот из за таких как автор ролика и создаются пробки. Люди стоят, а он по свободной полосе едет до упора, а потом поворотником отмаргивает, пропустите меня. Урод

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    2 часа назад

    до завтра то рассосется пробка?

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад



    Зейский мост ..... стоит в пробке



    Неправда. Зейский мост стоит в Зее....

  • тортик53

    тортик53
    2 часа назад

    agborВидимо Тротик53 пешеход или через мост ездит очень редко или сам из таких, кто перед постом резко снижает скорость.


    Мама сынаВсе правильно пишет, сама не раз психовала, когда перед постом впереди идущий автомобиль значительно снижал скорость, потом еле еле набирал,тормозят короче все, вот и случаются пробки


    Вы че дебилы? Читать умеете?

  • тортик53

    тортик53
    2 часа назад

    Лайфхак для тех, кому надо заехать на мост со стороны театральной, если стоит пробка на виадуке уже... >>> Едем по второй полосе до круга, заезжаем на круг, проезжаем его мимо съездов на Театральную и Магистральную до съезда на мост, те кто стоит на поворот с Театральной направо на мост обязаны тебя пропустить с кольца, проезжаем...)))

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад



    Зейский мост несколько часов стоит в пробке



    дорогие однополчане земляки... вникните в смысл "Зейский мост стоит в пробке" .

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    пробка из мостов стремящихся быть воздвигнутыми через амур в Китай

  • Okean555

    Okean555
    47 минут назад

    agbor

    хотя там знак 60 стоит, 79 км/час смело ехать можно.



    прикольно

  • Grey_kotun

    Grey_kotun
    12 минут назад

    ..."хотя там знак 60 стоит, 79 км/час смело ехать можно"...

    За такие рассуждения можно смело сдавать водительское удостоверение в ГИБДД.

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