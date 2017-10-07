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Амурские любители бездорожья закрыли сезон спортивным автошоу (фото)

Амурские любители бездорожья закрыли сезон спортивным автошоу (фото)

В субботу, 7 октября, в районе левого берега реки Зея возле Благовещенска прошло спортивное автошоу. Мероприятие закрыло внедорожный сезон 2017 года. В нем приняли участие любители бездорожья из Свободного, Белогорска и областного центра.

Участников ждали два вида состязаний: «Джип-спринт» и «Трофи-спринт». Первые соревнования проводились среди спортсменов на профессионально-подготовленных внедорожниках, вторые – среди любителей и новичков на неподготовленных к бездорожью автомобилях.

В 12 часов на линию старта выстроились автомобили участников чемпионата по трофи-рейдам. Участникам предстояло на время преодолеть подготовленную трассу с искусственными и естественными препятствиями.

В 13 часов на другой площадке был дан старт дисциплины джип-спринт. Для участников подготовили два участка. Это триал – участок с препятствиями, мешающими скоростному движению. Второй участок – трасса из песчаного грунта, которую необходимо было преодолеть на скорость.

Всего соревнования собрали 19 участников. Первые места в обеих дисциплинах достались благовещенцам. Вторые места и в трофи-спринте, и джип-спринте оказались у белогорских спортсменов, третьи – у благовещенских.

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#спорт #транспорт

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