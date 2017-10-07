Туроператоры больше не сотрудничают с «ВИМ-Авиа»

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В субботу, 7 октября, прекращается сотрудничество туроператоров с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Оставшиеся рейсы будут выполняться другими перевозчиками, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров РФ. Сама «ВИМ-Авиа» прекращает выполнять все виды рейсов 15 октября.

25октября авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах. Общую сумму кредиторской задолженности разные источники оценивают от 3 миллиардов рублей и более. Долги только одному аэропорту Домодедово составляют более 500 миллионов рублей (задолженность за 4 месяца), а другим аэропортам в общей сложности – не менее этой суммы. Более того, оплата лизингодателю за самолеты также задержана «ВИМ-Авиа» более чем на 4 месяца.

Глубина продаж «ВИМ-Авиа» достигала 3 марта 2018 года. По оценкам Ассоциации туроператоров, от краха авиакомпании суммарно могло в разной степени пострадать до 100 тысяч пассажиров чартерных рейсов, из которых около 30 тысяч клиентов туроператоров уже находились за рубежом – преимущественно в Турции. Кроме этой страны, туристы, в чей турпакет входила перевозка на «ВИМ-Авиа», были в Греции, Испании, Италии, на Кипре.

С 28 сентября до 5 октября бортами «ВИМ-Авиа» и силами туроператоров с курортов были вывезено около 24 тысяч туристов. На 5 октября за рубежом находилось еще 7,3 тысячи клиентов туроператоров. Все эти туристы будут уже планово вывозиться вплоть до 28 октября согласно датам окончания туров – на альтернативных «ВИМ-Авиа» перевозчиках.

С 15 октября «ВИМ-Авиа» прекращает все полеты. Но туроператоры завершают свою работу с этой авиакомпанией раньше – 6 октября выполнен заключительный рейс с Тенерифе, а 7 октября – последний рейс из Римини.

По словам специалистов, самый острый период урегулирования ситуации с крахом «ВИМ-Авиа» пройден. Высокий летний туристический сезон позади, объемы перевозок у туроператоров снижаются.