Власти и строители проверили, как отремонтированы дороги в Благовещенске

Губернатор Амурской области 7 октября проверил участки дорог в Благовещенске, где уже завершен или еще ведется ремонт. В ходе объезда губернатор, руководители администрации города и подрядных организаций встретились с горожанами, ранее обращавшимися с просьбой отремонтировать эти участки.

«Каждый год на ремонт дорожной сети в Благовещенске выделяется в рамках комплексного развития города 300 миллионов рублей. Мы сегодня посетили отремонтированные участки дорог, о реконструкции которых жители просили в 2015 году. Ремонт дорог, на которые ранее обращали внимание амурчане во время работы Открытого правительства в районах и городах Приамурья в 2015 и 2016 годах, сейчас ведется по всей области. Мнение граждан должно всегда учитываться при планировании реконструкции дорог», – сказал губернатор региона.

Одним из участков, который проинспектировали власти и строители, стал перекресток улиц Чайковского – Фрунзе. Там отремонтировали 900 метров дороги по улице Чайковского от улицы Краснофлотской до Зейской: уложили асфальтобетон, провели ливневую канализацию с врезкой в новый ливневый коллектор по улице Зейской, обустроили тротуары, установили леерное ограждение. В планах – проведение ремонта дороги, ведущей к Благовещенской таможне по улице Краснофлотской.

Также комиссия посетила перекресток Муравьева-Амурского – Зеленая. Там завершается строительство нескольких участков улиц: по Муравьёва-Амурского от улицы Зелёной до улицы Белогорской протяжённостью 950 метров; по Зелёной от 50-летия Октября до Муравьёва-Амурского протяжённостью 672 метра; по улице Шафира от Трудовой до Муравьёва-Амурского протяжённостью 123 метра. Общая протяженность дорог – около 1,8 километра.

Проезжая часть улицы выполнена с двухслойным асфальтобетонным покрытием, произведена горизонтальная разметка. Для пешеходов и пассажиров предусмотрены автобусные остановки с павильонами и тротуары. В рамках благоустройства разбиты газоны и высажены деревья. Улицы Муравьева-Амурского, Шафира и Зелёная оборудованы ливневой канализацией. Светофоры установлены на пересечении улиц 50-летия Октября – Зелёной, Муравьего-Амурского – Строителей. Вызывной пешеходный светофор установлен на внутриквартальном проезде по улице Зелёной. Ограждения протяженностью 600 метров оборудованы в районе пешеходных переходов улиц Зелёной и Муравьёва-Амурского.

Еще одним пунктом в этой поездке стала улица Пограничная в районе домов № 124/2 и 124/3. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1 550 метров. Ремонт этой улицы начался с главной целью – отведение поверхностных вод с дороги. Проведена очистка кюветов, на заездах выполнена укладка водопропускных труб диаметром от 800 до 1 000 миллиметров общей длиной 160 метров. Установлено наружное освещение, выполнено устройство двух остановок общественного транспорта.

Руководитель региона также оценил ремонт участка улицы Театральной от Октябрьской до Горького. Его протяжённость составляет 570 метров. Работы завершены в полном объёме, выполнен ремонт автодорожного покрытия, разметка проезжей части, устройство бордюров. Тротуар покрыт плиткой, остановки общественного транспорта перенесены, установлен светофорный объект на пересечении улиц Театральной и Красноармейской, сообщает областное правительство.