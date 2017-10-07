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7октября
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На космодром Восточный отправили ракету «Союз-2.1б»

На космодром Восточный отправили ракету «Союз-2.1б»

В пятницу, 6 октября, из ракетно-космического центра «Прогресс» отправили железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1б на космодром Восточный. Запуск ракеты с разгонным блоком «Фрегат» запланирован на ноябрь 2017 года, это будет вторая пусковая кампания на космодроме. Ракета выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2-1.

В торжественной церемонии отправки ракеты приняли участие генеральный директор РКЦ «Прогресс», врио губернатора Самарской области, председатель Самарской губернской думы и представители органов власти, сообщается на сайте ракетно-космического центра.

«Мы понимали, что новый космодром Восточный должен работать в напряженном ритме и уже после первого пуска начали работу над ракетами для следующих запусков. Ракета-носитель, которую мы сегодня отправляем, была подготовлена за 13,5 месяца, это гораздо быстрее, чем занимает стандартный технологический цикл изготовления подобной ракеты. РН "Союз-2" этапа 1б будет впервые стартовать с Восточного. По прибытии состава с блоками этой ракеты на космодром специалистам предстоит напряженная работа, чтобы уже в ноябре обеспечить пусковую кампанию. Такой результат стал возможен благодаря усилиям всего коллектива нашего предприятия», – сказал гендиректор РКЦ «Прогресс»Александр Кирилин.

Как сообщалось ранее, сейчас на космодроме Восточный проводятся комплексные испытания, так называемый сухой вывоз ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а с разгонным блоком «Фрегат», предназначенной для третьей пусковой кампании, которая запланирована на декабрь 2017 года.

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#космодром #космос

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