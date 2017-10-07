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сегодня, 12:56 0

Пропавший в Благовещенске подросток вернулся домой

Пропавший в Благовещенске подросток вернулся домой
Фото: severpost.ru

В Благовещенске нашелся подросток, пропавший 27 сентября. Полицейским удалось поговорить с парнем 6 октября. В этот же день его убедили вернуться домой.

Как сообщало Амур.инфо, 27 сентября благовещенский подросток ушел из дома и не вернулся. Родные обратились в полицию. По словам отца, сын и раньше уходил из дома, мог отсутствовать больше суток, но всегда возвращался. В этот раз подростка не было дома больше недели.

В благовещенской полиции рассказали, что пропавший находился все это время то у родственников, то у знакомых. Его телефон все время был на связи, но поговорить с ним не удавалось. 6 октября стражи порядка смогли дозвониться до беглеца и убедить его вернуться. Сейчас он находится дома.

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#дети #происшествия

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