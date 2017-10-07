Пропавший в Благовещенске подросток вернулся домой

Фото: severpost.ru

Как сообщало Амур.инфо, 27 сентября благовещенский подросток ушел из дома и не вернулся. Родные обратились в полицию. По словам отца, сын и раньше уходил из дома, мог отсутствовать больше суток, но всегда возвращался. В этот раз подростка не было дома больше недели.

В благовещенской полиции рассказали, что пропавший находился все это время то у родственников, то у знакомых. Его телефон все время был на связи, но поговорить с ним не удавалось. 6 октября стражи порядка смогли дозвониться до беглеца и убедить его вернуться. Сейчас он находится дома.