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Около 500 благовещенцев приняли участие в субботней высадке деревьев (фото)

Около 500 благовещенцев приняли участие в субботней высадке деревьев (фото)

В Благовещенске в субботу, 7 октября, прошла акция «День леса». Благовещенцы высадили саженцы на участке улицы 50-летия Октября от улицы Зеленой до улицы Шафира. Ожидалось, что в мероприятии примут участие 300 человек, но пришло около 500.

Деревья сажали студенты ДальГАУ, сотрудники амурского управления МЧС и лесхоза, мэр города Валентина Калита, губернатор Александр Козлов, а также местные жители, которые пришли на мероприятие семьями.

Высажено было более 300 саженцев: по 50 штук таких деревьев, как ясень маньчжурский и клен ясенелистый; 100 саженцев ореха маньчжурского и 120 саженцев боярышника даурского. Всего в осенний этап озеленения города планируется высадить не менее 500 саженцев.

Просмотров всего: 194

#природа

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Какие молодцы! У нас самый лучший губернатор!

  • Оля111

    Оля111
    26 минут назад

    Молодцы!

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