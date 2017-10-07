Прокуратура нашла нарушения при расселении из ветхого жилья в Амурской области

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В нескольких районах Амурской области прокуратура обнаружила нарушения при формировании программы по расселению из ветхого и аварийного жилья. Выяснилось, что некоторые дома были несвоевременно включены либо вообще не включены в программы по переселению.

Так, в Свободном еще в 2005 году были признаны непригодными для проживания 23 многоквартирных жилых дома. При этом администрация города не занималась переселением жильцов. В итоге эти дома попали в муниципальную и региональную адресные программы только в марте 2017 года.

По этим нарушениям прокурор Свободного вынес администрации города представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. «Приняты меры по недопущению подобных нарушений впредь», – сообщили корреспонденту Амур.инфо в областной прокуратуре.

Аналогичные нарушения, когда аварийные дома несвоевременно включали в адресную программу, выявлены прокурором Серышевского района. Он также внес представление главе района, которое было рассмотрено и удовлетворено.

В Зейском и Бурейском районах местные администрации и вовсе не стали включать ветхие строения, в которых живут люди, в программы по переселению. Речь идет о пяти многоквартирных домах общей площадью больше тысячи квадратных метров, которые признали аварийными еще до 1 января 2012 года. Только после вмешательства прокуроров эти дома попали в адресные программы.

Кроме того, как сообщили ИА «Амур.инфо» в прокуратуре области, первый заместитель прокурора по факту ненадлежащего контроля за исполнением программ по переселению граждан из аварийного жилья внес представление министру ЖКХ Приамурья, которое рассмотрено и удовлетворено. Министерство организовало работу с главами муниципальных образований, на территории которых выявлены нарушения.

«С учетом сведений, полученных от муниципальных образований, при сдаче отчета об итогах реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда за 2017 год в октябре текущего года в государственную корпорацию "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в региональную адресную программу будут внесены соответствующие изменения», – сообщили в прокуратуре.

Тем временем, по данным РБК, массовые нарушения программы расселения аварийного жилищного фонда обнаружены в 40 регионах. Основные проблемы – недостаток контроля региональных властей и ошибки местного самоуправления.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда была рассчитана на период с 2008 по 2015 год, затем ее реализацию продлили до 2017 года. В список аварийных включены более 46 тысяч зданий. На реализацию программы в федеральном масштабе было направлено 579,16 миллиарда рублей.

Регионы должны были до 1 сентября 2017 года переселить жителей аварийного фонда согласно федеральному закону «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и указу президента России «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Списки аварийного жилья должны были быть составлены до 1 января 2012 года.

«В регионах повсеместно были выявлены факты невключения или несвоевременного включения домов, признанных аварийными до 1 января 2012, в программы, что привело к нарушению жилищных прав граждан», – сообщил официальный представитель генпрокуратуры.